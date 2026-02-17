Dass ZDFneo an einer neuen Gameshow mit Comedienne Parshad Esmaeili arbeitet, ist schon seit wenigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender einen Starttermin für das neue "Neo Match up" in Aussicht gestellt. Das Format soll demnach erstmals am 2. April beim Sender zu sehen sein, wöchentlich gibt’s am Donnerstag ab 22:15 Uhr eine neue Folge zu sehen. Die komplette vierteilige Staffel steht bereits ab dem 30. März online zum Abruf bereit.

Esmaeili übernimmt im linearen TV-Programm den Sendeplatz von Laura Larsson, die noch bis Ende März mit dem "Neo Social Club" dort zu sehen sein wird. Klar ist aber auch: Beide Formate richten sich an ein junges Publikum und sollen vor allem im Streamingportal des ZDF Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln.

Im Mittelpunkt von "Neo Match up" steht ein Zuordnungsduell, bei dem Menschenkenntnis, Bauchgefühl und das Hinterfragen eigener Vorurteile entscheidend sind. Die Gegenspielerinnen und Gegenspieler von Esmaeili in der Show sind Özcan Coşar, Kurt Krömer, Naomi Jon und Karoline Herfurth. In jeder der vier Folgen gibt es ein vorgegebenes Thema. Zu diesem müssen Parshad und ihr Gast die entsprechenden Begriffe fünf Protagonistinnen und Protagonisten zuordnen – von Berufen bis zu persönlichen Eigenschaften. Hinzu kommen Minispiele.

"Seit vier Jahren begeistert Parshad mit ihrer offenen und authentischen Art ihre Community bei funk. Ich freue mich sehr, dass sie nun auch bei ZDFneo und im Streaming-Portal des ZDF präsent sein wird. Zusammen mit Laura Larssons 'Neo Social Club' erweitert der 'Neo Match Up' mit Parshad unser Angebot an eine junge Zielgruppe", sagt Oliver Heidemann, ZDF-Unterhaltungschef.

Parshad Esmaeili hat schon für den privaten Radiosender Planet Radio gearbeitet und trat mit eigenen Texten auf diversen Open-Mic-Bühnen auf. 2020 ist sie mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Beste Comedy" für das Format "Frag Parshi" von Planet Radio ausgezeichnet worden. Seit 2022 ist sie Teil von Funk und richtet sich dort vornehmlich an eine junge und weibliche Zielgruppe. Headautor von "Neo Match up" ist Erhan Dogan, zusammen mit Tristan Richter verantwortete er die Bücher zum Format. Produziert wird die Gameshow von 1Take Films, Produzent ist Erhan Dogan. Die Folgen haben eine Länge von jeweils rund 30 Minuten.