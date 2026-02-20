Dyn Media schraubt an seiner Organisationsstruktur und operiert künftig in zwei Schwestergesellschaften, die auf die Namen Dyn Media und Dyn Sport hören. Während Dyn Sport im Endkundengeschäft den gesamten Marktauftritt einschließlich des Rechteerwerbs sowie der Vermarktung im Endkunden- und Werbemarkt verantwortet, soll Dyn Media den bestehenden Plattform- und Sendebetrieb, die Produktion von Live- und On-Demand-Inhalten sowie Entwicklung redaktioneller und technologischer Lösungen für Ligen, Verbände, Rechtehalter und Medienmarken bündeln. Durch die neue Struktur werde auch eine "stärkere Positionierung im B2B-Umfeld als Anbieter von Technologie- und Content-Lösungen für Dritte ermöglicht", heißt es.

Die Geschäftsführung besteht weiterhin aus Andreas Heyden (CEO), Marcel Wontorra (COO) und Max Ehrhardt (Chief Revenue & Marketing Officer). Das Trio steuert beide Gesellschaften, während Christian Seifert von der Geschäftsführung in die Position des Executive Chairman wechselt und den Vorsitz des Gesellschafterausschusses übernimmt.

"Die Anforderungen an Sportplattformen und Technologieanbieter haben sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt", sagte Seifert. "Die neue Struktur von Dyn folgt dieser Realität und stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Mit zwei klar ausgerichteten Gesellschaften schaffen wir die Grundlage, unsere Wachstumsfelder gezielt voranzutreiben - als konsequente Fortführung dessen, was wir seit dem Start von Dyn aufgebaut haben. Gemeinsam bilden sie das Fundament für nachhaltiges Wachstum im Medienmarkt."

Und Andreas Heyden sagte: "Unsere Technologien und Produktionsstandards werden inzwischen über unser eigenes Plattformgeschäft hinaus nachgefragt. Die klare Zuordnung dieser Bereiche in der Dyn Media GmbH ermöglicht es uns, Innovationen schneller voranzutreiben, Partnerlösungen systematisch auszubauen und unser Wachstum zu steuern. Dyn Sport steht dabei weiterhin für die Fan-Perspektive und tägliches Fan-Erlebnis, Dyn Media für Technologie und Produktion von Inhalten."