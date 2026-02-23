"Love Island USA" findet seinen Weg nach Deutschland. RTLzwei hat am Montag angekündigt, die siebte Staffel des Formats schon bald zu zeigen. Die insgesamt 30 Ausgaben stehen demnach ab dem 6. März bei RTL+ zum Abruf bereit. Einen konkreten Termin für die lineare Ausstrahlung gibt es aktuell noch nicht, noch im Frühjahr soll die Staffel allerdings auch bei RTLzwei gesendet werden. Darüber hinaus geht auch "Love Island VIP" weiter, ITV Studios Germany hat bereits mit den Castings für die neue Staffel begonnen.

Die siebte Staffel von "Love Island USA" wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht und war auf der Streamingplattform Peacock die erfolgreichste in der Geschichte des Formats. Nach RTLzwei-Angaben führte die Staffel sechs Wochen in Folge das Reality-Ranking an, in der Finalwoche war das Format sogar der meistgesehene Streamingtitel in den USA. In Deutschland sollen die Folgen in der englischsprachigen Originalversion mit Untertiteln ausgestrahlt werden. Bei der linearen Ausstrahlung ist also wohl eher kein Sendeplatz um 20:15 Uhr zu erwarten.

In "Love Island USA" führt Moderatorin Ariana Madix durch das Geschehen. "In einer traumhaften Villa unter Palmen verkuppelt sie flirtbereite Singles, die zwischen Dates, Re-Couplings und überraschenden Wendungen um die stärksten Verbindungen kämpfen - immer mit dem Ziel vor Augen, die Villa nicht allein verlassen zu müssen", heißt es von RTLzwei jetzt im Hinblick auf die Veröffentlichung. Ein Highlight der Staffel ist unter anderem der Auftritt von Rapperin Megan Thee Stallion, die in der Villa vorbeischaut.

RTLzwei hatte seine Herangehensweise bei "Love Island" zuletzt verändert: Zwischen 2017 und 2023 setzte man auf eine Event-Programmierung mit täglich neuen Folgen am späten Abend. Seit Staffel neun, die im Jahr 2024 startete, setzt man, wie auch andere große Realityshows, auf eine wöchentliche Ausstrahlung, um dichter erzählen zu können. Außerdem läuft das Format seither unter dem Label "VIP" (vorher: "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"). Den Reichweitenverfall im Linearen konnte man so immerhin stoppen, große Zugkraft besitzt das Format aber mittlerweile vor allem bei RTL+.