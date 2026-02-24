Fans der BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" müssen sich auf den Abschied einer Figur einstellen, die seit dem Start des Formats im Jahr 2007 dabei gewesen ist. Ursula Erber, die in der Serie Theresa "Theres" Brunner verkörpert, hat ihren Ausstieg angekündigt. In einer Pressemitteilung betont der BR, dass der Ausstieg auf eigenen Wunsch der 91-jährigen Schauspielerin erfolge. Die letzte Episode mit ihr ist am Dienstag, den 7. April, im BR Fernsehen zu sehen und steht bereits am Gründonnerstag, den 2. April, in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Seit der ersten Folge von "Dahoam is Dahoam" spielt Erber das Familienoberhaupt der Familie Brunner. In ihrer letzten Folgen versammelt sich nun ein großer Teil der Familie Brunner, um das Oster-Wochenende miteinander zu verbringen. Theresa Brunner zieht sich abends in ihr Zimmer zurück und entschläft friedlich über Nacht.

"Die Figur Theres ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen – und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es", sagt Ursula Erber zum Ende ihrer Figur. Daniela Boehm, Redaktionsleiterin "Dahoam is Dahoam", zeigt in einem Statement Verständnis für die Entscheidung der Schauspielerin. Man verabschiede sich mit "großer Bewunderung für ihre Energie und Leidenschaft bis ins hohe Alter".

Und Bettina Ricklefs, Leiterin des BR-Programmbereichs Spiel-Film-Serie, ergänzt: "Von Tag eins an war Ursula Erber ein fester und geschätzter Teil der Lansinger Gemeinde und unserer erfolgreichen täglichen Serie 'Dahoam is Dahoam'. Fast zwanzig Jahre hat sie eine Rolle geprägt und gelebt und auch in den sozialen Medien Erfolge gefeiert – das ist wahrlich etwas Besonderes und ein großes Geschenk! Vielen Dank für alles, liebe Ursula Erber! Wir wünschen Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute!"

Auch fast 20 Jahre nach dem Start ist "Dahoam is Dahoam" noch immer ein Dauerbrenner im BR und darüber hinaus. Die Serie erzielt nicht nur im linearen TV gute Quoten, auch online sind die Abrufzahlen stark. 2025 war "Dahoam is Dahoam" nach BR-Angaben mit 74,7 Millionen Wiedergaben das gefragteste BR-Format und zugleich die erfolgreichste Sendereihe aller ARD-Landesrundfunkanstalten.