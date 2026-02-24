Veränderungen an der Spitze von Beans Entertainment: Robert Mietusch fungiert ab sofort als neuer CEO und bildet damit eine Doppelspitze mit Gründer Arno Heinisch, der sich künftig verstärkt auf den Ausbau strategischer Partnerschaften und Netzwerkpflege konzentrieren will. Mietusch hingegen soll sich auf die Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche fokussieren, wie es heißt. Er folgt auf Heiko Gogolin, der das Unternehmen bereits Ende Oktober verlassen hat.

Robert Mietusch kennt das Unternehmen bestens: Schon vor zehn Jahren stieg er bei der damaligen Rocket Beans Entertainment als Junior Producer ein. Nach Stationen als Producer, Senior Producer und Head of Producing wurde er 2022 zum COO berufen und rückte damit in die Geschäftsleitung auf. Nun also der Aufstieg zum CEO.

"Robert ein Powerhouse mit klarer Vision und starkem unternehmerischen Instinkt", sagte Anro Heinisch. "Seine Stärken liegen in hoher Einsatzbereitschaft und Willenskraft. Ich bin froh, jemanden wie ihn an der Spitze unseres Unternehmens zu haben." Mietusch selbst sagte: "Jetzt geht es darum, die Beans Entertainment wirtschaftlich stabil zu halten und ihre inhaltliche Stärke konsequent weiterzuentwickeln, denn dafür steht dieses Unternehmen. Ich glaube fest an unser Team und daran, dass wir gemeinsam wieder zu neuer Kraft finden."

Das ist auch dringend nötig, schließlich bezeichnet das Unternehmen die zurückliegenden Jahre als "herausfordernd". Erst 2025 hatte sich Beans Entertainment neu aufgestellt und sich von einem spürbaren Teil der Belegschaft trennen müssen. "Dieser Prozess", so heißt es, "war schmerzhaft, aber notwendig, um das Unternehmen zu stabilisieren."