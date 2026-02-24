In dieser Woche meldet sich Jan Böhmermann mit dem "ZDF Magazin Royale" aus der Winterpause zurück. Doch schon im April wird die Satireshow wieder eine Pause einlegen - zumindest mit den regulären Ausgaben. Stattdessen hat der öffentlich-rechtliche Sender vier Ausgaben angekündigt, in denen die Sendung auf Tour geschickt wird. Unter dem Titel "ZDF Magazin Royale präsentiert: ZMR vor Ort" sind die Specials ab Freitag, den 10. April auf dem angestammten Böhmermann-Sendeplatz um 23:00 Uhr zu sehen.

Zum Auftakt geht die Show in die Vulkaneifel, wo seismische Akitiväten "die sonst so friedlich quirlige Region auf den Kopf" stellen, wie es in der Beschreibung heißt. Das Team von "ZMR vor Ort" soll "Klarheit in die diffuse Lage" bringen. Erstaunlicherweise ist in der Ankündigung des ZDF nicht die Rede von Jan Böhmermann - stattdessen werden Caro Worbs und Chris Sommer, die auch zum Team der regulären Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" gehören. In der Auftakt-Folge schlüpft Worbs in gleich zwei Rollen und berichtet als Sabine Carolina Foehnigs und Katja Fohrord "live aus dem Studio und vor Ort", wie es heißt.

Allzu viele Details hat das ZDF darüber hinaus noch nicht genannt. Allerdings sollen die Specials die ganze Glorie des Live-Fernsehens" transportieren - "sorgfältig geskriptet", wie das ZDF klarstellt. Und weiter: "Ob Ereignisse von internationaler oder lokaler Bedeutung, ob Breaking News oder saisonale Feste - ohne Live-vor-Ort-Berichterstattung ist das öffentliche Leben in Deutschland halb so interessant und wichtig." Caro Worbs und Chris Sommer sollen "mit bekannten Figuren und Archetypen die Möglichkeiten, Fallstricke und Kuriositäten dieser Form des Fernsehens" durchspielen. Die Rede ist von einer "halbstündigen, parodistischen Hommage an das Live-Fernsehen".

Die Ankündigung der Specials passt zum neuen Vertrag, den das ZDF jüngst mit Jan Böhmermann geschlossen hatte. So soll es 2026 deutlich weniger Episoden vom "ZDF Magazin Royale" zu sehen geben, allerdings bleibe die Böhmermann-Dosis aus dem Hause Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld im ZDF gleichwohl unverändert (DWDL.de berichtete). Nach DWDL.de-Informationen endete zudem zum Jahreswechsel die Exklusivität der Zusammenarbeit zwischen ZDF und Böhmermann.