Drei FAST-Channels von Rakuten TV sind ab sofort auch im Live-TV-Bereich von Prime Video in Deutschland verfügbar, das hat Rakuten TV am Montag auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona bekanntgegeben. Hintergrund ist eine strategische Kooperation mit Prime Video, die man jetzt eingegangen ist. In den kommenden Wochen starten darüber hinaus weitere Kanäle in Italien und Spanien, zusätzliche Kanäle und neue Märkte sollen folgen und die Kooperation schrittweise ausgebaut werden.

Bei den drei jetzt auf Prime Video in Deutschland verfügbaren FAST-Channels handelt es sich um All Romance, Planet Action und 21 Jump Street. Während der letztgenannte Kanal ein dedizierter FAST-Channel rund um die Serie "21 Jump Street" ist, geht’s bei All Romance um Liebesfilme aller Art aus der ganzen Welt. Bei Action Planet sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Mix aus internationalen Actionfilmen und lokalen Titeln.

Im Rahmen der nun geschlossenen Kooperation kann die B2B Geschäftssparte von Rakuten TV, Rakuten TV Enterprise, auch FAST-Kanäle von Drittanbietern in Prime Video einbinden. Sidharth Jayant, Chief Product Officer bei Rakuten TV, sagt: "Unsere strategische Kooperation mit Prime Video stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Reichweite unserer Kanäle zu vergrößern und die Umsatzmöglichkeiten für unsere Rechteinhaber-Partner zu maximieren. Sie verdeutlicht auch den Mehrwert, den Rakuten TV Enterprise bietet, indem es die Content-Anforderungen von Amazon antizipiert und den Prozess der Einführung von Kanälen auf dieser spannenden und wichtigen Plattform vereinfacht."