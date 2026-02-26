Bertram Gugel wird ab März neuer Leiter von ARD Online und des Geschäftsfelds Plattformen der sogenannten ARD Tech-Unit. Er folgt auf Benjamin Fischer, der bereits im vergangenen Herbst die Leitung von ARD Deutschland übernommen hat (DWDL.de berichtete). Derzeit ist der 44-Jährige noch Head of Product als SWR-Abteilungsleiter Frontend bei ARD Online. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten haben einem entsprechenden Vorschlag des SWR in Abstimmung mit dem ARD-Vorsitz zugestimmt.

ARD Online verantwortet die digitale Entwicklung von Mediathek, Audiothek und "ARD.de". Die Leitung geht einher mit der Leitung des Geschäftsfelds Plattformen der Tech Unit, das die technologische Plattform und Produktentwicklung für die digitalen Produkte der ARD koordiniert. Dies umfasst die ARD-seitige Steuerung und Umsetzung der gemeinsamen Plattformstrategie von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

"Bertram Gugel ist seit vielen Jahren ein anerkannter Experte für Plattformökonomie und verfügt sowohl über strategischen Weitblick als auch fundierte technische Fachkenntnis", sagte SWR-Intendant Kai Gniffke. "Er ist damit genau der Richtige für die Herausforderungen, die sich ARD Online und der Plattformstrategie der ARD heute und in Zukunft stellen."

Als Head of Product bei ARD Online verantwortete Gugel seit 2023 die Produktentwicklung und Produktstrategie der ARD-Mediathek und -Audiothek. In der Vergangenheit war er außerdem als freier Berater für Produktmanagement und -konzeption für verschiedene Medienunternehmen tätig und hat unter anderem Streamingprodukte wie die Arte-Mediathek mitentwickelt. Zudem arbeitete er für Axel Springer und die Deutsche Telekom.