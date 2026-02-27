Noch ist die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL nicht vollzogen, da stellt Sky schon mal die personellen Weichen für die Zeit danach. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, übernimmt Barny Mills ab März innerhalb der Sky Group die Rolle des Group Chief Financial Officer und Chief Executive Officer New Business. Aktuell fungiert Mills noch als CEO von Sky Deutschland - und das wird er auch bleiben, allerdings nur noch bis zum Abschluss der geplanten Übernahme, wovon man angesichts der Personalie aber augenscheinlich auszugehen scheint.

© Comcast Dana Strong

Mills selbst sagte: "Ich bin stolz auf die Leistung unserer Teams in der DACH‑Region - wir haben unser Kerngeschäft im Sport gestärkt, bauen strategische Partnerschaften aus und treiben Innovationen bei Produkten und Kundenerlebnis voran. Zugleich freue ich mich darauf, in meiner erweiterten Verantwortung bei der Sky Group Performance und Wachstum voranzutreiben."

Barny Mills arbeitete bei Sky zunächst für das damalige BSkyB im Finanzbereich. 2018 kam er dann zu Sky Deutschland, um zunächst die Abteilung Commerical Finance zu leiten, seit 2020 fungierte er als Finanzchef. Im Herbst 2023 trat er schließlich die Nachfolge von Devesh Raj als CEO an. Mit welcher personellen Aufstellung Sky in die RTL-Ära gehen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Erwartet wird, dass der Deal voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen sein wird.