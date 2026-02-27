Hademar Bankhofer ist tot. Der österreichische Journalist und Gesundheitsexperte ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren gestorben, das hat sein Management bestätigt. Bankhofers Sohn, Hademar "Hadschi" Bankhofer junior, bestätigte das Ableben seines Vaters zudem in einem Facebook-Posting. Darin schrieb er: "Ich behalte ihn im Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit. So etwas wie Hassen kannte er nicht, selbst Feinden begegnete er mit einem sanften Lächeln."

Bankhofer, der sich selbst als "Mr. Gesundheit" bezeichnete, schrieb nicht nur unzählige Artikel und viele Bücher zu Gesundheitsthemen, er war auch in vielen TV-Sendungen ein gern gesehener Gast. Im Fernsehen gab er Tipps zu gesunder Ernährung und sprach über Medikamente. In den 80er Jahren baute er zunächst die Gesundheitsredaktion bei Radio Luxembourg in der Sendung "Guten Morgen, Deutschland" auf. Später war er in rund 200 Ausgaben der Sendungen "Wie gehts?" und "Gut gehts!" beim damaligen RTLplus zu sehen.

Der Gesundheitsjournalist trat im weiteren Verlauf seiner Karriere auch immer wieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf - und das sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Beim ARD-"Morgenmagazin" etwa war er viele Male im Einsatz - bis zum Jahr 2008. Damals beendete der WDR die Zusammenarbeit mit Bankhofer von einem auf den anderen Tag, nachdem Vorwürfe der Schleichwerbung aufgekommen waren. Damals wurde bekannt, dass Hademar Bankhofer Berater der Klosterfrau Healthcare Group war. Als solcher empfahl er auch auf Webseiten der ARD mehrfach Produkte des Unternehmens.