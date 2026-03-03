Little Dot Studios und ZDF Studios haben einen Ausbau ihrer bestehenden Content-Partnerschaft angekündigt. Die Rede ist von einer "mehrjährigen Zusammenarbeit", die vorsehe, den "umfangreichen Doku- und Factual-Katalog von ZDF Studios weltweit stärker über digitale Plattformen zu verbreiten und zu monetarisieren". Konkret lizenziert Little Dot Studios, das zu All3Media gehört, mehr als 600 Programmstunden aus dem Portfolio von ZDF Studios.

Zu den lizenzierten Inhalten gehören nach Angaben der Unternehmen sowohl deutschsprachige Inhalte für die DACH-Region als auch englischsprachige Titel für den britischen und internationalen Markt. Die Auswertung erfolgt demnach unter anderem über die eigenen YouTube-Kanäle von Little Dot Studios, über FAST-Angebote, den Streamingdienst History Hit sowie über Waipu und Joyn im deutschsprachigen Markt. Die Ausspielung der Inhalte hat auch schon begonnen, hierzulande beispielsweise auf den YouTube-Kanälen Real Stories Deutschland, Real Crime Deutschland und Timeline Deutschland.

Connie Hodson, Director of Content Acquisitions & Partnerships bei Little Dot Studios, sagt: "Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit ist ein echter Meilenstein in der Partnerschaft mit ZDF Studios. Seit dem Start 2021 konnten wir mit hochwertigen Inhalten unsere Präsenz in Großbritannien und Deutschland deutlich stärken. Inzwischen hat sich daraus eine umfassende internationale Multi-Plattform-Kooperation entwickelt. Mit der aktuellen Verlängerung und weiteren Programmstunden wächst unser Gesamtvolumen an Inhalten von ZDF Studios auf über 1.000 Stunden Premium-Content. Wir wollen das herausragende Factual-Portfolio von ZDF Studios auch künftig neuen Zielgruppen weltweit zugänglich machen und erfolgreich monetarisieren und damit ihre digitale Wachstumsstrategie gezielt unterstützen."

Und Linette Zaulich, Head of B2C bei ZDF Studios, ergänzt: "Der Factual-Katalog von ZDF Studios steht für qualitativ hochwertiges Erzählen und Little Dot Studios versteht es, solche Inhalte auf digitalen Plattformen wirkungsvoll zu platzieren. Mit der erweiterten Vereinbarung unterstreichen wir unser gemeinsames Anliegen, außergewöhnliche Dokumentationen und Factual-Serien einem internationalen Publikum verfügbar zu machen – ganz gleich, wo und auf welchem Weg sie diese sehen möchten."