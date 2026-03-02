Sollte nicht noch eine sehr große Überraschung eintreten oder die Wettbewerbsbehörden den Deal untersagen, wird WBD demnächst von Paramount Skydance übernommen. Wie die genaue Aufstellung des neuen Mega-Konzerns künftig aussehen wird, ist noch unklar. Paramount-Boss David Ellison hat nun aber während eines Investoren-Calls klar gemacht, dass im Streaminggeschäft weitreichende Veränderungen zu erwarten sind.

So sollen Paramount+ und HBO Max, das in Deutschland gerade erst gestartet ist, zusammengelegt werden. "Wie bereits angekündigt, planen wir die Zusammenlegung der beiden Dienste, wodurch wir heute etwas mehr als 200 Millionen Direktkunden haben", so Ellison. Dadurch sei man in der Lage, "mit den Marktführern in diesem Bereich zu konkurrieren". Netflix kam nach eigenen Angaben zuletzt auf etwas mehr als 300 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten.

Details zur künftigen Aufstellung der bislang eigenständigen Streamingdienste blieb Ellison schuldig. So ist unklar, unter welchem Namen der kombinierte Streamingdienst künftig am Markt agieren wird. Ellison erklärte jedoch auch, dass man dem Team von HBO und HBO Max viele Freiheiten gewähren wolle, damit man dort wie bislang Inhalte produzieren könne. HBO solle künftig weiterhin das tun, "was es unglaublich gut kann".

Paramount-CEO David Ellison weiter: "Unser Standpunkt ist, dass HBO HBO bleiben sollte. Sie haben eine phänomenale Marke aufgebaut. Sie sind führend in diesem Bereich, und wir möchten einfach, dass sie dies auch weiterhin tun. Aber durch die Zusammenführung der Plattformen können alle unsere Inhalte ein noch breiteres Publikum erreichen, als dies einzeln möglich wäre."

Die Übernahmeschlacht rund um WBD hatte sich erst in der vergangenen Woche entschieden. Nachdem Paramount Skydance sein Angebot noch einmal erhöht hatte, kündigte Netflix an, nicht nachziehen zu wollen. Hätte man die eigene Offerte erhöht, wäre der Deal "finanziell nicht mehr attraktiv" gewesen, so Netflix. Noch am Freitag hatte WBD dann einer Übernahme durch Paramount zugestimmt. Nun muss dieser Deal nur noch von den Behörden und den Aktionären von Warner Bros. Discovery genehmigt werden.