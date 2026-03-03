Aus Nachrichten-Sicht sind es intensive Tage: Der Krieg im Nahen Osten zwischen Israel sowie den USA auf der einen und Iran auf der anderen Seite hält aktuell viele Redaktionen in Atem. Das dürfte beim Nachrichtensender Welt nicht anders sein, parallel dazu hat das Team hinter den Kulissen zuletzt aber auch an einem überarbeiteten On-Air-Design gearbeitet - und das kommt nun schon sehr bald zum Einsatz.

Wie der Sender, der zu Axel Springer gehört, jetzt angekündigt hat, wird der Marken-Refresh bereits ab dem morgigen Mittwoch, den 4. März, auf Sendung sichtbar. Die Rede ist von einer Schärfung der Optik. Man führe die bestehende Markenidentität konsequent fort und passe sie zeitgleich an die Sehgewohnheiten eines modernen Nachrichtenumfelds an. Beim Sender betont man in der Kommunikation sehr deutlich: Es handelt sich um einen Refresh, nicht um einen kompletten Relaunch.

Damit will man wohl zu hohen Erwartungen entgegenwirken. Tatsächlich liegen die Neuerungen eher im Detail. Weiß und Blau bleiben weiterhin die prägenden Farben des Senders, Veränderungen gibt es jedoch in der Typografie und der Flächenaufteilung. Dadurch erhalte das Gesamtbild eine "präzisere, zeitgemässere Anmutung, ohne die Wiedererkennbarkeit der Marke zu verändern". Für höhere Aufmerksamkeit soll zudem eine neue Eilmeldungsfarbe sorgen. Der Farbton "Koralle", eine Mischung aus Orange und Rot, kennzeichnet künftig Breaking News.

© Axel Springer Ein kleiner Einblick: So sieht Welt ab dem 4. März 2026 aus

Der Refresh umfasst nach Senderangaben sämtliche On-Air-Elemente über die klassischen Nachrichtensendungen hinaus. Dazu zählen neue Station-IDs und Werbetrenner, ein überarbeitetes Bauchbinden-Design in den Dokumentationen sowie ein modernisiertes Erscheinungsbild für Programmtrailer.

Es ist die erste umfassende Überarbeitung des On-Air-Designs seit dem Jahr 2016, damals gehörte der Sender bereits zu Springer, hieß aber noch N24. Seitdem ist beim Nachrichtensender viel passiert: Die Umbenennung in Welt erfolgte 2018, seit April 2021 sendet man aus den Studios im Axel-Springer-Neubau in Berlin. Personell rumpelte es zuletzt beim Sender: Jan Philipp Burgard, bis zuletzt Chef der Welt-Gruppe, hörte von einem Tag auf den anderen auf, als Erklärung führte man gesundheitliche Gründe ins Feld. Helge Fuhst, zuletzt Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell, wird demnächst den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe übernehmen, dazu gehören Marken wie "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland". Er wird zugleich zum Chefredakteur der Welt-Gruppe berufen.