Mit ihren Angriffen auf den Iran wollen Israel und die USA das Mullah-Regime zu Fall bringen - ob das gelingt, ist allerdings unklar. Der Iran überzieht unterdessen Israel und die Golfstaaten mit Raketen und Drohnen-Angriffen und hat die wichtige Handelsstraße durch den Golf von Hormus geschlossen. Stürzt das Regime in den nächsten Tagen oder Wochen? Kann das iranische Volk sich selbst befreien? Oder stürzt der Krieg den ganzen Nahen Osten ins Chaos? Auswirkungen gibt es mit Blick auf Energiepreise, Flugverkehr und Handel zudem weltweit - was bedeutet das also auch für Deutschland konkret? Und wie soll sich die Bundesregierung verhalten?

Viele offene Fragen, auf die Maybrit Illner in dieser Woche ausnahmsweise an zwei Abenden Antworten sucht. Neben der regulären Ausgabe am Donnerstagabend geht Illner auch schon am Mittwoch um 22:15 Uhr auf Sendung. Für die Mittwochsausgabe sind als Gäste CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, US-General a.D. Ben Hodges, die Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung und die Journalistin Mariam Lau angekündigt.

Das "auslandsjournal" verschiebt sich durch die Illner-Sondersendung um 60 Minuten auf 23:15 Uhr, Markus Lanz startet mit seinem Talk nach dem "heute journal update" dann erst um Mitternacht. Die für 22:45 Uhr angekündigte Doku "Benzos, Tilidin, Oxys - Jugend im Rausch" entfällt. Um 19:25 Uhr schiebt das ZDF am Mittwoch zudem ein 50-minütiges "ZDFspezial: Krieg in Nahost" ein. Moderiert wird es von Andreas Klinner. "Duell der Gartenprofis" entfällt dadurch.