Das Schweizer Medienunternehmen CH Media startet noch in diesem Monat eine Kooperation mit RTL+. Demnach soll ab dem 23. März ein neues Bundle eingeführt werden, das den eigenen Streamer oneplus mit RTL+ vereint. Die Inhalte sollen demnach - ebenso wie es bereits bei Paramount+ der Fall ist - in der oneplus-App vereint werden. Damit ist ein Wechsel zwischen den Apps und ein weiterer Login nicht nötig.

"Nach der Partnerschaft mit Paramount+ gehen wir nun mit oneplus den nächsten Schritt für unsere Kundinnen und Kunden", sagte Wolfgang Elsässer, Leiter TV National von CH Media und CEO der CH Media TV AG. "Mit der Integration der RTL+-Inhalte in oneplus bieten wir ein einzigartiges, erstklassiges und unkompliziertes Streaming-Erlebnis für die ganze Schweiz. Nur oneplus vereint eigene Schweizer Inhalte, internationale Hollywood-Highlights und Live-TV auf einer Plattform. Mit dem Fokus auf heimische Produktionen heben wir uns zudem von der internationalen Konkurrenz ab. Mit dem konsequenten Ausbau unserer klaren Aggregationsstrategie treiben wir unser Ziel voran, die führende Streaming-Plattform der Schweiz zu werden."

Hendrik von der Linden, SVP Commercial, Strategy & Partnerships bei RTL Deutschland, erklärte: "Mit unserer Partnerschaft entsteht ein einzigartiges Streamingangebot für die Schweiz aus drei komplementären Content-Welten." Gleichzeitig betonte Henning Nieslony, Chief Streaming Officer bei RTL Deutschland, man habe 2026 "das Ziel, in der Schweiz weiter zu wachsen und starke Partnerschaften sind seit langem Teil unserer Strategie". Mit oneplus baue man die eigene Präsenz im deutschsprachigen Raum konsequent weiter aus.

Wer das Bundle in der Schweiz abonnieren will, zahlt dafür monatlich 14,90 Franken im Monatsabo oder 149 Franken im Jahresbo. Das entspricht einem Preisvorteil gegenüber den Einzelabonnements.