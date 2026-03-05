Zwei Jahre nach der ersten Staffel geht "Crooks" in die zweite Staffel. Wie Netflix jetzt angekündigt hat, stehen die neuen Folgen der Serie von Creator und Showrunner Marvin Kren ab Dienstag, den 14. April zum Abruf bereit. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kren, Georg Lippert und Benjamin Hessler, die bereits für die erste Staffel verantwortlich waren.

In den Hauptrollen kehren Frederick Lau als Charly und Christoph Krutzler als Joseph zurück. Zum weiteren Cast zählen auch wieder Brigitte Kren als Margot sowie Svenja Jungund Jonathan Tittel, die Charlys Familie spielen und unfreiwillig in die kriminellen Machenschaften hineingezogen werden. Außerdem kehren Lukas Watzl als Rio und Georg Friedrich als Zwanzger in der Serien-Fortsetzung zurück.

Und darum geht's: Charly und Joseph haben ihre kriminelle Vergangenheit an den Nagel gehängt und wollen nichts anderes als ein friedliches Leben. Doch als Joseph, der sich in Thailand vor der russischen Mafia versteckt, in einer Schlägerei ihren größten Schatz – die Goldmünze – verliert, ist der Schock groß: Denn Charly braucht die Münze, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Erneut geraten die zwei Freunde zwischen alle Fronten – dieses Mal in Österreich und Thailand. Unliebsame Bekannte, neue Feinde und eine fremde Umgebung mit ganz eigenen Gesetzen und unsichtbaren Seilschaften – ein rasanter Trip zwischen Leben und Tod.

Produziert wird "Crooks" von W&B Television, Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Rolle der Executive Producerin übernimmt Kirstin Winkler.