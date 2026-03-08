Ungewöhnlich lange hat sich RTL Zeit gelassen, um die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ins Programm zu nehmen. Doch nachdem die Castingshow zuletzt im Herbst 2024 zu sehen war, hat RTL jetzt doch noch einen Ausstrahlungstermin gefunden: Wie der Privatsender ankündigte, startet "DSDS" am Osterwochenende in die 22. Staffel. Konkret meldet sich das Format am 4. April zurück und läuft dann jeweils samstags und dienstags um 20:15 Uhr.

RTL verspricht davon, dass das Casting-Konzept der Show "grundlegend überarbeitet" wurde. Anstelle der bisherigen Zusammenschnitte zeigt jede Folge künftig einen kompletten Casting-Tag. Wer überzeugt, zieht zunächst in den "Golden Room", in dem sich entscheidet, ob ein erneuter Auftritt nötig ist oder ob es direkt weitergeht. An die Stelle der Recall-Zettel rückt außerdem das neue "Recall-Ticket" und die Goldenen CDs, durch deren Erhalt einzelne Kandidatinnen und Kandidatinnen die Zwischenrunden überspringen konnten, fällt weg. Der Recall wiederum findet erstmals im Europa-Park statt - die Reise ins ferne Ausland hat sich RTL diesmal also gesparte.

Neuerungen gibt es zugleich mit Blick auf die Besetzung: Neben Jury-Urgestein Dieter Bohlen entscheiden in diesem Jahr Rapper Bushido und Ballermann-Sängerin Isi Glück. Die beiden Neuzugänge lösen Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana ab, die Jury wird als von vier auf drei Mitglieder verkleinert. "Diese besondere Konstellation aus Poptitan, Rap-Credibility und Schlagerliebe trifft zum ersten Mal aufeinander und verspricht frische Impulse und spannende Geschichten", sagte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, schon im vergangenen Sommer, als die UFA Show & Factual mit der Produktion begann.

Neu ist, dass es erstmals eine begleitende "DSDS Reality" geben wird, die ab dem 21. April bei RTL+ laufen wird. In dem Spin-Off werden die Kandidatinnen und Kandidaten über zehn Folgen hinweg in ihrem WG-Alltag begleitet. "So nah dran am Weg zum Superstar war das Publikum noch nie", verspricht RTL.