Als im Januar der Wechsel von Helge Fuhst zu Axel Springer verkündet wurde, war vom "nächstmöglichen Zeitpunkt" die Rede. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen: Am heutigen Mittwoch hat Fuhst seinen neuen Job als Vorsitzender der Chefredaktionen der Premium-Gruppe angetreten.

Springer hat diesen Posten für Helge Fuhst neu geschaffen, er verantwortet damit künftig übergreifend die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland". Während "Politico" und "Business Insider" weiter eigene Chefredakteure haben, ist Fuhst zugleich auch Chefredakteur der "Welt"-Gruppe. Der Posten war nach dem Abschied von Jan Philipp Burgard vakant.

Zu seiner neuen Aufgabe bei Springer schreibt Fuhst auf LinkedIn: "An der Schnittstelle zwischen Medienmanagement und inhaltlicher Leitung werde ich mich dabei einer zentralen Frage widmen: Wie sieht die Zukunft des Journalismus aus?" Dabei gehe es um die Frage, wie moderne Medienmarken arbeiten müssen, um in Zukunft relevant zu bleiben, welche innovativen Formate es brauche und wofür Menschen bereit seien, zu zahlen. "Für mich persönlich ist das eine neue unternehmerische Verantwortung und die reizt mich besonders: Themen setzen, Technologie und Talente", so Fuhst.

Helge Fuhst kommt von ARD-aktuell, wo er seit 2019 als Zweiter Chefredakteur fungierte und damit für die "Tagesthemen" verantwortlich war, die er auch regelmäßig selbst moderierte. Zuvor hatte er unter anderem die Position des Programmgeschäftsführers des Nachrichtensenders Phoenix inne und arbeitete als persönlicher Referent des damaligen WDR-Intendanten Tom Buhrow. Im Jahr 2024 bewarb sich Fuhst auch als Buhrows Nachfolger, unterlag jedoch im zweiten Wahlgang der damaligen WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau.