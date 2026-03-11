Bei Sky zeigt man sich weiterhin hochzufrieden mit seiner Dokusoap über "Diese Ochsenknechts" und schickt diese nun bereits in die fünfte Staffel. Die acht neuen Folgen werden ab dem 21. April bei Sky One sowie bei Sky und Wow zum Abruf veröffentlicht.

Nach der Familienversöhnung und dem Drama rund um Jimi, geht es in der neuen Staffel für die Familie in den gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm - denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotential. Nino, Wilson und Jimi brechen unterdessen zu einem Männertrip nach Lappland auf.

B28 Produktion produziert das Format im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Alle bisherigen Staffeln von "Diese Ochsenknechts" sind natürlich - wie auch die Ableger "Unser Hof mit Cheyenne und NIno" und "Yeliz und Jimi: We Are Family?!" auch weiterhin bei Sky und Wow abrufbar - im Falle der ersten vier "Ochsenknechts"-Staffeln aber nicht länger nur da: RTL+ wird den Ochsenknechts ab dem 13. März ebenfalls eine Heimat bieten. Die neuen Folgen gibt's aber weiterhin nur bei Sky und Wow.