Am 24. Mai feiert in den USA die neunte Staffel der Serie "Rick and Morty" in den USA ihre Premiere - und wie üblich muss man nicht lange warten, ehe die neuen Folgen auch nach Deutschland kommen. Bislang lief die Deutschland-Premiere am Tag danach beim Pay-TV-Sender Warner TV Comedy. Seit dem Start von HBO Max steht der allerdings nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit von Warner - daher überlässt man die Premiere nun auch dem Streamingdienst.

Dort gibt's ab dem 25. Mai also jeden Montag eine neue Folge zu sehen, die dort dann auch direkt in der deutschen Synchronfassung zur Verfügung stehen wird. Eine lineare Ausstrahlung bei Warner TV Comedy könnte später noch folgen, ist unmittelbar aber nicht geplant. Bei HBO Max gibt's auch die ersten acht Staffeln zu sehen, die parallel aber auch auf Netflix verfügbar sind.

Die neuen Folgen seien "größer, mutiger, ambitionierter als je zuvor", verspricht HBO Max großspurig, und: "Keine KI-Plörre! Hier gibt’s nur 1a-Bio-Fraß, von echten Menschen mit Rückenhaaren und Zysten und so." Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim, schwärmt: "Ich weiß, es ist mein Job zu behaupten, dass diese Serie sich immer wieder selbst übertrifft – aber es stimmt tatsächlich! Es ist echt verrückt, was die Crew da jede Staffel aufs Neue abliefert – sie stecken absurd viel Talent und Kreativität in jede Folge. Schon ab der ersten Szene erwartet euch abgefahrener Wahnsinn und grandiose Charaktere. Klar, es ist mein Job das zu sagen, aber es stimmt halt auch."

Die Emmy-prämierte Adult Swim-Serie "Rick and Morty" folgt dem soziopathischen aber genialen Wissenschaftler Rick, der seinen schüchternen Enkel Morty auf irrsinnig gefährliche Abenteuer quer durch das Universum schleppt. Während im Original Ian Cardoni (Rick), Harry Belden (Morty), Sarah Chalke (Beth), Chris Parnell (Jerry) und Spencer Grammer (Summer) zu hören sind, leihen in der deutschen Fassung Kai Taschner (Rick), Tim Schwarzmaier (Morty), Franziska Ball (Beth), Claus-Peter Damitz (Jerry) und Ilena Gwisdalla (Summer) den Charakteren ihre Stimme. Executive Producer sind Dan Harmon und Scott Marder, der auch als Showrunner fungiert.