Bereits Ende Oktober wurden zwei Folgen der neuen Musikshow "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" in Köln aufgezeichnet. Bis zur Ausstrahlung hat es nun allerdings noch einmal ein halbes Jahr gedauert. Doch nun steht der Sendetermin fest: Wie ProSieben am Mittwoch angekündigt hat, startet "Staying Alive" am Samstag, den 25. April um 20:15 Uhr. Die zweite Folge läuft eine Woche später.

In "Staying Alive" liefern sich Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha einen muskalischen Wettstreit, bei dem sie auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury performen und in Duetten sowohl ihre eigenen Hits als auch die größten Songs der Musiklegenden der Vergangenheit neu interpretieren. So singen etwa die No Angels singen "Daylight in Your Eyes" gemeinsam mit Elvis, während Sasha zusammen mit Amy Winehouse "I feel lonely" zum Besten gibt. Das Publikum entscheidet sich schließlich darüber, wer das Duett des Abends geliefert hat.

Um die verstorbenen Stars im wahrsten Sinne des Wortes wiederzubeleben, ist im Hintergrund einiges an Technik vonnöten. "Fragen Sie nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert", sagt Thore Schölermann, der durch die beiden Shows führt. Sein Versprechen: "Es wird Gänsehaut pur. Das ist mein Moderathore-Ehrenwort."

Interessant ist "Staying Alive" aber nicht nur wegen der technischen Komponente, sondern auch wegen der Tatsache, dass es sich dabei um eine Eigenentwicklung der Produktionsfirma Endemol Shine Germany handelt. Auf der MIP London hat Geschäftsführer Fabian Tobias das Format jüngst bereits ausführlich vorgestellt.