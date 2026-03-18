Prime Video und Leonine Studio haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Partnerschaft verständigt. Konkret geht es um eine mehrjährige Lizenzvereinbarung, die dem Streamingdienst von Amazon für einen Zeitraum von sechs Monaten die exklusiven SVoD-Rechte innerhalb des sogannten "Pay-2-Verwertungsfensters" für das kommende Kino-Sate von Leonine Studios in Deutschland und Österreich sichert.

Die Vereinbarung umfasst dabei alle Filme mit Kinostart ab Januar 2026 sowie ein Paket an diversen Library-Titeln, darunter die "Asterix & Obelix"-, "The Expandables"- und die "John Wick"-Reihe. Zu den neuen Filmen, die bei Prime Video in besagtem Verwertungsfenster laufen werden, gehören unter anderem "The Housemaid - Wenn sie wüsste", "Ein fast perfekter Antrag" und "Die Tribute von Panem - Sunrise of the Reaping".

"Wir freuen uns sehr darüber, unsere langjährige gute Zusammenarbeit mit so einem großartigen Partner wie Prime Video auch in den nächsten Jahren weiter fortzuführen", sagte Fred Kogel, CEO von Leonine Studios. Die Vereinbarung unterstreiche "die herausragende Qualität unseres Programmangebots und das Vertrauen, das Prime Video auch in Zukunft in uns als Top-Programmlieferant setzt".

Andreas Hartmann, Leiter Lizenzierung und Koproduktion bei Prime Video Deutschland: "Mit dieser mehrjährigen Vereinbarung bringen wir hochkarätige Kinofilme und Premium-Inhalte exklusiv zu unseren Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich - von internationalen Blockbustern bis hin zu deutschen Erfolgsproduktionen. Das unterstreicht unser Engagement, Prime Video als führenden Streamingdienst für Premium-Entertainment zu etablieren."