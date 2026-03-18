An 36 Abenden zeigte ZDFneo im vergangenen Jahr die Serie "Father Brown" zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr und erreichte damit bis zu 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein schöner Erfolg also - und das, obwohl nur Wiederholungen zu sehen waren. Neue Folgen hat ZDFneo zuletzt im Jahr 2020 ausgestrahlt.

Dabei mangelt es eigentlich nicht an Nachschub, das ZDF hat nur nach acht Staffeln aufgehört, die britische Serie nach Deutschland zu bringen. Im Vereinigten Königreich erschien hingegen Anfang des Jahres bereits die 13. Staffel. Doch nun schafft es immerhin die 9. Staffel doch noch nach Deutschland: Der Pay-TV-Sender AXN White nimmt sich der Serie an.

Ab dem 6. Mai laufen die neuen Folgen in der deutschen Synchron-Fassung immer mittwochs um 20:15 Uhr bei AXN White sowie auf Abruf in den Mediatheken von AXN White, die beispielsweise bei Vodafone, Magenta TV oder als Prime Video Channel verfügbar sind.

In der titelgebenden Hauptrolle des "Father Brown" ist Mark Williams zu sehen. Als Römisch-Katholischer Priester ist er im anglikanischen England eine Seltenheit. Er verrichtet seinen Dienst in der St. Marys Church in Kembleford in den frühen 1950er Jahren. Äußerlich unscheinbar und einfältig ist er doch ein hochintelligenter und lebensnaher Mann. Das führt den örtlichen Inspector Valentine regelmäßig an den Rand der Frustration, obwohl er seine Bewunderung für die Erfolge des kleinen Mannes nicht verstecken kann.