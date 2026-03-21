"Aktenzeichen XY... ungelöst" gehört zu den langlebigsten Klassikern im ZDF-Programm, der bis heute nicht nur hohe Gesamt-Reichweiten garantiert, sondern auch beim jungen Publikum zu den erfolgreichsten Formaten gehört. Kein Wunder also, dass das ZDF diesen Erfolg mit weiteren Ablegern ausbauen will. Am 6. Mai kommt mit "XY Spuren des Verbrechens" nun auch einer im Vorabend-Programm hinzu: die sechs Folgen laufen dann mittwochs um 19:25 Uhr, im Streaming abrufbar sind sie am gleichen Tag bereits ab 10 Uhr.

Präsentiert wird das neue Format von Helene Reiner. Sie stellt darin noch einmal Fälle vor, die bereits Thema in "Aktenzeichen XY... ungelöst" waren. Dabei werden Originalmaterial aus der ZDF-Fahndungssendung mit neuen Ermittlungserkenntnissen verbunden und Antworten auf Fragen gesucht, die in früheren Sendungen offen geblieben sind. Zur Visualisierung der weiteren Ereignisse oder neuer Details setzt das ZDF auf Graphic Novels, wenn keine realen Bildaufnahmen vorliegen oder aus Gründen des Opferschutzes Nachstellungen des Tathergangs vermieden werden sollen. Umgesetzt werden sie von den Künstlerinnen Saba Bussmann und Uta Röttgers.

Moderatorin Helene Reiner spricht unterdessen mit Betroffenen und Angehörigen und holt Einschätzungen unterschiedlicher Expertinnen und Experten ein. Regelmäßiger Studiogast ist Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, der im Gespräch mit Helene Reiner den Zuschauerinnen und Zuschauern die Sichtweise der Polizei erläutert. Puchelt berichtet auch in "Aktenzeichen XY... ungelöst" regelmäßig über den aktuellen Stand laufender Fahndungen. Jede Folge ist monothematisch, wobei einer oder mehrere thematisch zusammenpassende ehemalige XY-Fälle im Mittelpunkt stehen. In Folge 1 geht es um Vermisstenfälle, in Folge 2 um Entführungen. Die weiteren Folgen beschäftigen sich mit Serienmördern, Verbrechen an Prostituierten, Tötungen durch Frauen und Femizide.

Für den Sendeplatz am Sonntagnachmittag um 14 Uhr hat das ZDF unterdessen acht neue Folgen von "Waldis Welt" in Aussicht gestellt, die ab dem 10. Mai gezeigt werden. Darin geht es wieder um Walter Lehnertz, der als 80-Euro-Waldi bestens aus "Bares für Rares" bekannt ist. In der neuen Staffel stehen mehrere Reisen an - auf die Kapverdischen Inseln sowie mit einer Ente von der Eifel bis nach Rom. Dazu geht's in Waldis Heimat etwa um Haushaltsauflösungen.