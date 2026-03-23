Während Michael "Bully" Herbig seine TV-Heimat früher stets bei ProSiebenSat.1 hatte und mit "LOL" seit einigen Jahren regelmäßig für Prime Video im Dienst ist, stieg bei der Fortsetzung des "Schuh des Manitu" frühzeitig schon RTL als Partner mit ein. Nachdem das "Kanu des Manitu" im vergangenen Jahr über sechs Millionen Leute im deutschsprachigen Raum ins Kino lockte und zum erfolgreichsten Film des Jahres avancierte, hofft man bei RTL nun also auf einen Schub fürs eigene Streaming-Angebot.

Dort feiert "Das Kanu des Manitu" nun nämlich am Ostersonntag, 5. April um 12 Uhr seine Premiere. Im Mittelpunkt des neuen Films stehen erneut Abahachi und Ranger, die ins Visier einer gefährlichen Bande geraten, die es auf das sagenumwobene Kanu des Manitu abgesehen hat. Vor der Kamera stehen neben Bully unter anderem Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Sky du Mont.

Michael Bully Herbig sagt: "Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!" In den vergangenen Jahren hatte Bully eigentlich stets um Ostern herum eine neue Staffel von "LOL - Last One Laughing" bei Prime Video präsentiert. Die verschiebt sich in diesem Jahr nun auf Christi Himmelfahrt, startet also erst am 14. Mai. Hier stehen nun auch die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest, die allesamt keine Neulinge für das Format sind: Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert.

An Ostern kommt es hingegen zum Streaming-Duell gleich zweier Kinofilme aus dem letzten Jahr - denn bei Prime Video feiert am gleichen Tag der Film "Stromberg - Wieder alles wie immer" seine Streaming-Premiere. Hier war die Wartezeit nach dem Kinofenster deutlich geringer, nämlich nur vier Monate. Seit dem Kinostart des "Kanu des Manitu" sind hingegen dann über siebeneinhalb Monate vergangen. "Das Kanu des Manitu" ist eine Produktion der herbX film in Ko-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.