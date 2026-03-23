Vom 3. bis zum 10. Mai findet in Wiesbaden zum 22. Mal das Deutsche FernsehKrimi-Festival an, im Rahmen dessen auch wieder zehn Filme um den Deutschen FernsehKrimi-preis konkurrieren. Eine Vorjury hat diese aus 70 eingereichten Produktionen ausgewählt und wurde dabei ausschließlich bei den Öffentlich-Rechtlichen fündig. Mit dabei sind gleich vier "Tatort"-Produktionen, darunter mit "Dunkelheit" der erste Fall des neuen Frankfurter Teams, der Freiburger Fall "Das jüngste Geißlein", sowie zwei noch gar nicht ausgestrahlte Folgen: "Lucys Geburtstag" (Stuttgart) sowie der Franken-"Tatort: Gottesgarten" in veränderter Besetzung.

Ebenfalls noch vor TV-Ausstrahlung im Rennen sind der "Polizeiruf 110 - Sie haben Namen" aus Rostock sowie die Filme "Eierkratz-Komplott" nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Stipsits und "Acht" mit Verena Altenberger und Thomas Prenn. Komplettiert wird das Feld von "Bis es blutet", "Die Verteidigerin - Der Fall Nicola" und "Polizei".

"Der Fernsehkrimi gehört zu den prägendsten und zugleich beliebtesten Erzählformen im deutschen Fernsehen. Die diesjährigen Nominierungen zeigen eindrucksvoll, wie künstlerisch anspruchsvoll das Genre heute ist – und wie vielfältig es gesellschaftliche Entwicklungen spiegeln kann", sagt Dr.Hendrik Schmehl, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Daneben gibt es auch wieder einen Wettbewerb um die Auszeichnung als Krimiserie des Jahres. Hier sind drei Produktionen im Rennen: Die beiden ARD-Serien "Schattenseite" und "Sternstunde der Mörder" sowie die ZDF-Serie "Take the Money and run" über die Crypto-Queen. "Auch 2026 versammelt unser Wettbewerb sehr unterschiedliche Handschriften und Perspektiven im Genre Krimi", sagt Festivalleiterin Cathrin Ehrlich. "Viele der ausgewählten Filme und Serien eröffnen neue Perspektiven, greifen die Lebensrealitäten junger Menschen auf und widmen sich zugleich Themen wie Trauma und gesellschaftlichen Konflikten. Sie zeigen, wie relevant diese Erzählform heute ist."

Die Nominierungen im Überblick

Fernsehkrimi-Preis 2026

Bis es blutet (ZDF/ARTE)

Regie: Daniel Sager. Buch: Oskar Sulowski und Daniel Sager. Mit Elisa Schlott und Franz Pätzold

(ZDF/ARTE) Regie: Daniel Sager. Buch: Oskar Sulowski und Daniel Sager. Mit Elisa Schlott und Franz Pätzold Die Verteidigerin – Der Fall Nicola (SWR)

Regie: Lars-Gunnar Lotz. Buch: Magnus Vattrodt. Mit Andrea Sawatzki und Andreas Döhler

(SWR) Regie: Lars-Gunnar Lotz. Buch: Magnus Vattrodt. Mit Andrea Sawatzki und Andreas Döhler Eierkratz-Komplott (ORF/ARTE)

Regie: Daniel Geronimo Prochaska. Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Stipsits. Mit Thomas Stipsits und Erika Deutinger

(ORF/ARTE) Regie: Daniel Geronimo Prochaska. Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Stipsits. Mit Thomas Stipsits und Erika Deutinger Acht (ORF/ZDF)

Regie und Buch: Marie Kreutzer. Mit Verena Altenberger und Thomas Prenn

(ORF/ZDF) Regie und Buch: Marie Kreutzer. Mit Verena Altenberger und Thomas Prenn Polizei (NDR)

Regie: Buket Alakuş. Buch: Laila Stieler. Mit Levy Rico Arcos und Petra Schmidt-Schaller

(NDR) Regie: Buket Alakuş. Buch: Laila Stieler. Mit Levy Rico Arcos und Petra Schmidt-Schaller Polizeiruf 110 – Sie haben Namen (NDR)

Regie: Franziska Schlotterer. Buch: Florian Oeller. Mit Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann

(NDR) Regie: Franziska Schlotterer. Buch: Florian Oeller. Mit Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann Tatort – Das jüngste Geißlein (SWR)

Regie: Rudi Gaul. Buch: Ulrike Schölles und Rudi Gaul. Mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner

(SWR) Regie: Rudi Gaul. Buch: Ulrike Schölles und Rudi Gaul. Mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner Tatort – Dunkelheit (ARD DEGETO FILM/HR)

Regie: Stefan Schaller. Buch: Senad Halilbašić, Stefan Schaller, Erol Yesilkaya. Mit Edin Hasanović und Melika Foroutan

(ARD DEGETO FILM/HR) Regie: Stefan Schaller. Buch: Senad Halilbašić, Stefan Schaller, Erol Yesilkaya. Mit Edin Hasanović und Melika Foroutan Tatort – Gottesgarten (BR)

Regie: Dustin Loose. Buch: Constantin Lieb. Mit Rosalie Thomass und Fabian Hinrichs

(BR) Regie: Dustin Loose. Buch: Constantin Lieb. Mit Rosalie Thomass und Fabian Hinrichs Tatort – Lucys Geburtstag (SWR)

Regie: Stefan Krohmer. Buch: Daniel Nocke. Mit Felix Klare und Richy Müller

Krimiserie des Jahres