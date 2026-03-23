Nachdem die Telekom die Premiere der britischen Serie "Secret Service", die dort in Kürze bei ITV1 und ITVX starten wird, bereits für den 28. April in Aussicht gestellt hat, hat All3Media International nun noch einen weiteren Abnehmer im deutschsprachigen Raum gefunden: Nach Ablauf des exklusiven ersten Fensters bei Magenta TV wird der Fünfteiler in einem zweiten Schritt zu ARD Plus kommen, dem kostenpflichtigen Streaming-Angebot der ARD.

Gemma Arterton speilt in der Serie die MI6-Agentin Kate Henderson, die durch verdeckte Ermittlungen an Hinweise gelangt, wonach ein ranghoher britischer Politiker als russischer Agent tätig sein könnte. Der Fall sorgt dafür, dass schon bald Kates Karriere auf dem Spiel steht. Nun muss sie sich durch ein gefährliches Geflecht aus politischer Loyalität, internationaler Bedrohung und persönlichen Opfern kämpfen.

Unter der Regie des Oscar-Preisträgers James Marsh und mit einem hochkarätigen Cast, darunter Rafe Spall, Alex Kingston, Mark Stanley, Roger Allam, Amaka Okafor, Aoife Hinds, Avi Nash, Alma Prelec und Khalid Abdalla, beleuchtet "Secret Service" die Welt der Spionage vor dem realen Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Großbritannien und Russland. Die Serie wurde im vergangenen Jahr in Malta und London gedreht und basiert auf dem Roman des ITV-News-Moderators Tom Bradby. Produziert wurde sie von Potboiler Productions.

All3Media International hat weltweit zahlreiche Abnehmer für die Serie gefunden, darunter NRK in Norwegen, DR in Dänemark, YLE in Finnland, RUV in Island und SVT in Schweden. In Spanien wird "Secret Service" bei Movistar Plus+ zu sehen sein, in Rumänien bei AntenaPLAY und in Griechenland bei Cosmote. Stan bringt die Serie nach Australien, Sky New Zealand nach Neuseeland. Im Asien-Pazifik-Raum wird sie bei BBC First und BBC Player zu sehen sein.