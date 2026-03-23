Der Bayerische Rundfunk hat einen Nachfolger für Markus Riese gefunden, der Anfang des Jahres seinen Posten als Marketing-Chef des BR aufgegeben hatte, um die Geschäftsführung von BR Media zu übernehmen: Ab dem 1. April gestaltet nun Dominik Böhner die strategische Markenführung des BR. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner Aufgabe liege darin, das regionale Profil zu stärken und die Markenidentität des BR als verlässlichen und relevanten Medienanbieter für alle Menschen in Bayern weiterzuentwickeln, heißt es in einer Mitteilung.

Böhner kommt vom Red Bull Media House, wo er zuletzt die Go-To-Market-Abteilung geleitet hat. Zuvor war er für die Media- und Markenaktivitäten im Münchener SAP Garden sowie bei Red Bull München zuständig. Doch auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ihm nicht fremd: Seine berufliche Laufbahn begann er 1995 beim MDR in Dresden. Nach einer Station als Redakteur und Reporter bei Sat.1 kehrte er in seine Heimatstadt München zurück, wo er Führungspositionen bei Medienhäusern wie dem DSF, Sport1 und Sky Deutschland bekleidete.

Dominik Böhner: "Als gebürtiger Münchner bin ich mit dem Bayerischen Rundfunk aufgewachsen und ein echter 'Heavy User' seiner TV-, Radio- und Digitalangebote. Die Qualität und Vielfalt begeistern mich. Ich freue mich sehr, dass ich den Prozess des BR zu einem modernen, zukunftsfähigen Medienanbieter durch wirkungsvolles Marketing aktiv mitgestalten kann."

Steffen Jenter, Leiter BR-Hauptabteilung Intendanz: "Mit Dominik Böhner gewinnen wir einen erfahrenen und leidenschaftlichen Marketing-Profi. Mit seiner großen Erfahrung und Expertise wird er eine wichtige Rolle dabei spielen, die Position des BR als modernes, regional erlebbares Medienhaus, das alle Menschen in Bayern im Blick hat, zu festigen und strategisch weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben!"