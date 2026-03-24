Die deutsche Fernsehbranche leidet nach wie vor unter der TV-Werbekrise. Nachdem im vergangenen Jahr bereits ProSiebenSat.1 und RTL Deutschland einen massiven Stellenabbau ankündigten, wird sich nun auch RTLzwei von einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen. Das hat der neue RTLzwei-Geschäftsführer Thorsten Braun im DWDL.de-Interview angekündigt.

Die Entscheidung sei der "Marktdynamik und dem damit verbundenen Anpassungsdruck geschuldet", erklärte Braun. "Deshalb müssen auch wir unsere Strukturen anpassen, um RTLzwei langfristig wirtschaftlich stabil und wettbewerbsfähig aufzustellen. In diesem Zusammenhang haben wir entscheiden, die Personalstärke noch einmal zu reduzieren."

Der Belegschaft des Senders wurde die Nachricht bereits in der vergangenen Woche mitgeilt. Konkrete Aussagen darüber, von wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich RTLzwei trennen wird, machte Braun nicht. Aktuell ist jedoch bereits ein entsprechendes Freiwilligenprogramm angelaufen.

"Uns ist sehr bewusst, dass solche Entscheidungen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen persönlich belastend sind", betonte der Geschäftsführer gegenüber DWDL.de. "Umso wichtiger ist es uns, diesen Schritt verantwortungsvoll und fair zu gestalten. Gemeinsam mit dem Betriebsrat haben wir eine freiwillige Vereinbarung getroffen und setzen zunächst auf ein Programm, das möglichst freiwillige Lösungen ermöglicht."

Thorsten Braun kündigte im DWDL.de-Interview zugleich strukturelle Veränderungen an - so soll im Linearen etwa verstärke eine ältere Zielgruppe angesprochen werden. "Ich will RTLzwei kommerziell vernünftig nach vorne entwickeln und das Angebot ausbauen", so Braun. "Das ist mit Blick auf die Geschäftsmodelle und die Zielgruppenunterschiede zwischen TV, Streaming und Social äußerst komplex und eine tolle Aufgabe."

Das gesamte Interview mit RTLzwei-Geschäftsführer Thorsten Braun lesen Sie hier.