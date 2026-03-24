Bei Sat.1 und Prime Video ist man offenbar auf den Geschmack gekommen: Nach der Zusammenarbeit rund um das Comeback von "Der letzte Bulle" wird man nun bei einer weiteren Serie kooperieren. So haben Sender und Streamer nun eine Event-Serie mit dem Arbeitstitel "Queen Silvia" beauftragt. Die internationale Koproduktion wird produziert von Pyjama Pictures und der schwedischen Firma Unlimited Stories AB. Den Weltvertrieb organisiert Beta Film, die Dreharbeiten sollen in den nächsten Monaten in Bayern, Berlin und Brandenburg stattfinden.

Die neue Serie soll zur Goldenen Hochzeit von Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden im Juni 2026 die wahre Geschichte hinter diesem modernen Märchen erzählen: die Liebesgeschichte zwischen der bürgerlichen Deutschen und dem schwedischen Kronprinzen, "die zum Prüfstein für Selbstbestimmung, Vertrauen und die Zukunft einer Monarchie wird". Die Hauptrollen übernehmen Alicia von Rittberg als Silvia Sommerlath und der schwedische Schauspieler Edvin Endre als Kronprinz Carl Gustaf.

Genaue Veröffentlichungs- bzw. Sendetermine gibt es noch nicht. Klar ist dagegen schon, dass die Folgen zuerst bei Prime Video zu sehen sein werden. Schon rund vier Wochen nach der Veröffentlichung auf dem Streamingdienst erfolgt die Ausstrahlung in Doppelfolgen in Sat.1. Ähnlich waren die Partner auch bei "Der letzte Bulle" verfahren, was zumindest Sat.1 vor allem zu Beginn hohe Quoten einbrachte.

Und so beschreiben die beiden Partner die Serie inhaltlich: Bei den Olympischen Spielen 1972 in München begegnen sich zwei Menschen aus völlig unterschiedlichen Welten, es sind Silvia Sommerlath, die ehrgeizige, sprachgewandte Tochter einer deutsch-brasilianischen Familie und Kronprinz Carl Gustaf von Schweden. Sie arbeitet als Chefhostess im Organisationskomitee, er, der unter dem Druck seiner Rolle als Thronfolger leidet, wohnt den Spielen als Teil der schwedischen Delegation bei. Aus einem zufälligen Zusammentreffen wird bald eine heimliche Liebesgeschichte zwischen olympischem Glanz und nächtlichen Clubs.

Andreas Hartmann, Leiter Lizenzierung und Koproduktion bei Prime Video Deutschland, sagt: "’Queen Silvia’ (AT) ist ein herausragendes Beispiel für die Stärke internationaler Koproduktionen - eine Geschichte mit grenzenübergreifender Strahlkraft, die wir gemeinsam mit Sat.1 realisieren. Die Serie unterstreicht unser Engagement, außergewöhnliche europäische Stoffe zu produzieren, die sowohl lokal verwurzelt als auch international relevant sind."

Und Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, ergänzt: "Mit ,Queen Silvia' (AT) setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Prime Video fort und beauftragen gemeinsam ein neues großes Fiction-Projekt. Silvia Sommerlath, Chef-Hostess bei den Olympischen Spielen, und der zukünftige König von Schweden verlieben sich 1972 - das ist mehr als eine klassische Liebesgeschichte. Wir liefern einen Blick auf das Menschliche zwischen den royalen Etiketten. Der unvergleichliche Look der 1970er-Jahre ist stilprägend für die Serie. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein fantastisches internationales Ensemble aus Cast und Crew freuen."

Showrunner der Serie ist Carsten Kelber, Produzenten sind Tina Ermuth, Carsten Kelber und Frank Buchs. Als Producer fungiert Tim Bahalou. Co-Produzenten sind Emil Wiklund und Frida Wallman. Regie führt Miguel Alexandre, der mit Lisa Hofer und Pauline Wolff auch die Drehbücher verfasst hat. Verantwortlich für die Kamera ist Jallo Faber. Gefördert wird "Queen Silvia" vom FilmFernsehFonds Bayern und dem Medienboard Berlin-Brandenburg.