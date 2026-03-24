Neues Gesicht bei "Hallo Deutschland": Marvin Fischer wird ab Juli die Moderation des ZDF-Boulevardmagazins übernehmen. Der 39-Jährige kommt vom Hessischen Rundfunk, wo er seit 2020 das Vorabendmagazin "Maintower" präsentierte. In der Vergangenheit arbeitete Fischer zudem als Radiomoderator, etwa für 1Live und You FM. Bei der künftig von SWR, SR und HR gemeinsam produzierten Jugendwelle DasDing wird er auch weiterhin zu hören sein (DWDL.de berichtete).

© ZDF/Tobias Schult Anne Gellinek

Fischer bezeichnete das Magazin als "absolute Institution im Vorabendprogramm" und sagte: "Ich mag die inhaltliche Mischung aus Aktualität und persönlichen Geschichten und freue mich sehr auf das Team und meine neue Aufgabe im ZDF."

Moderieren wird Fischer die Sendung übrigens künftig im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald, die schon seit einigen Jahren für "Hallo Deutschland" vor der Kamera steht. Das ZDF setzt damit künftig auf ein Duo: Auf DWDL.de-Nachfrage teilte der Sender mit, dass sich Gronewold nur noch bis Sommer mit den bisherigen Moderatoren Tim Niedernolte, Lissy Ishag und Babette von Kienlin abwechseln wird - danach steigt dann Marvin Fischer ein.