Die neue "Harry Potter"-Serie startet an Weihnachten bei HBO Max. Das hat der Streamingdienst am Mittwochabend im Rahmen eines Events, das HBO anlässlich seines Launchs in Großbritannien und Irland veranstaltet hat, bekanntgegeben. Die achtteilige erste Staffel trägt demnach - analog zum ersten Buch und dem vor über 20 Jahre erschienen Film - den Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen".

In den Hauptrollen sind der neuen Serie sind Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen. Darüber hinaus besteht der Cast unter anderem aus John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Rory Wilmot, Lox Pratt, Leo Earley, Elijah Oshin, Tristan Harland, Gabriel Harland und Ruari Spooner.

Basierend auf den Büchern von J.K. Rowling, wird die Serie von Executive Producer Francesca Gardiner geschrieben. Mark Mylod wird ebenfalls als Executive Producer fungieren und mehrere Episoden der Serie inszenieren. Produziert wird sie für in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV und Warner Bros. Television. Weitere Executive Producer sind J.K. Rowling, Neil Blair und Ruth Kenley-Letts von Brontë Film and TV sowie David Heyman von Heyday Films.

"Half Man" startet Ende April

© HBO Max

Erzählt werden drei Jahrzehnten im Leben zweier gebrochenen Männer - "eine Geschichte über Brüderlichkeit, Gewalt und die fragile Intensität männlicher Beziehungen", wie es heißt.