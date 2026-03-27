ProSieben wird die bereits im Februar angekündigte Doku über den Kampf des Tierschutz-Creators Nathan Goldblat nach Ostern ausstrahlen. Konkret zeigt der Sender den Film am Mittwoch, den 15. April um 20:15 Uhr - also auf jenem Sendeplatz, auf dem aktuell noch "Germany's next Topmodel" zu sehen ist.

In der Doku deckt Golblat nach Angaben von Joyn und ProSieben das "mafiöse System hinter den Tötungsstationen" in Rumänien auf. Dort ist eine regelrechte Industrie entstanden, um das Problem mit den zahlreichen Straßenhunden in den Griff zu bekommen: Massenhaft werden tiere eingefangen, eingesperrt und getötet, weil in de Land seit 2013 laut Gesetz alle Hunde getötet werden dürfen, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. Im Schnitt kassieren die Betreiber der Auffang- und Tötungsstationen dafür 200 Euro pro Tier.

Nathan Goldblat will etwas gegen diese organisierte Hundetötung unternehmen und lässt sich dabei von der Produktionsfirma Film Five mit der Kamera begleiten. In Rumänien sammelt er Beweise für Verstöße gegen das Tierwohl, organisiert Hunderettungen mit Influencern und spricht vor EU-Repräsentanten in Brüssel. Das Ergebnis des Einsatzes zeigt ProSieben nun also schon im April.