Das Anime-Angebot bei RTL+ wird deutlich ausgebaut. Dazu ist RTL Deutschland jetzt eine Zusammenarbeit mit Sony Pictures eingegangen, im Zuge dessen haben die Partner eine Lizenzvereinbarung geschlossen. Konkret geht es um die Inhalte der Anime-Marke Crunchyroll, die künftig auch auf RTL+ zu finden sein werden. Im Mittelpunkt des Deals stehen einige der bekanntesten Anime-Serien-Franchises, darunter "Attack on Titan", "My Hero Academia", "Jujutsu Kaisen" und "Spy X Family".

Ergänzt wird das Portfolio an Serien nach Angaben von RTL aber auch durch einige Anime-Klassiker. So können die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform künftig auch Titel wie "Inuyasha" und "Kickers" sehen. Zum bestehenden Anime-Angebot auf RTL+ zählen bislang Serien wie "Demon Slayer", "Haikyu!!", "Captain Tsubasa", "Yu-Gi-Oh! GX" und das gesamte "Naruto"-Franchise.

Mit dem neuen Deal erweitert RTL+ sein Angebot in diesem Bereich spürbar. Neben den Serien umfasst die Vereinbarung mit Sony Pictures auch eine Vielzahl ausgewählter Anime-Kinofilme. Dazu zählen unter anderem Filme aus den Franchise-Welten von "My Hero Academia" und "Jujutsu Kaisen". Ergänzt wird das Portfolio durch Kinofilme aus den Universen von "Dragon Ball", "One Piece" und "Detective Conan". Und mit "Suzume" ergänzt RTL+ das Angebot auch noch um einen der international erfolgreichsten Anime-Kinofilme der vergangenen Jahre.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland, sagt: "Mit diesem umfassenden Anime-Deal mit Crunchyroll stärken wir gezielt das Profil von RTL+ und erweitern unser Content-Portfolio um eines der lokal und international relevantesten Mediensegmente. Die Kombination aus globalen Top-Franchises, erfolgreichen Kino-Events, beliebten Serien und Kult-Titeln schafft ein Angebot mit außergewöhnlicher Strahlkraft und hohem Mehrwert für unsere Abonnentinnen und Abonnenten".