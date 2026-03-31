Ein Koproduktion vom Kleinen Fernsehspiel des ZDF und dem ORF geht in diesem Jahr ins Rennen um eine Auszeichnung beim Serien-Wettbewerb Canneseries. Dabei handelt es sich um ein Projekt mit dem Titel "Sheep", hinter der die Produktionsfirma Horse & Fruits steht. Das Buch stammt von Leni Gruber, Alex Reinberg und Sebastian Huber, Reinberg und Gruber führen darüber hinaus Regie.

Allzu viele inhaltliche Details sind bislang noch nicht bekannt. "Sheep" spielt jedoch in einer Welt, in der Schafe glauben, sie hätten die Menschen gezähmt - ehe der zynische Widder Oliver diese gefährliche Illusion durchschaut. Die Produktionsfirma erklärt darüber hinaus, dass sich die Serie mit der Frage beschäftigt, woher eigentlich das Fleisch auf unseren Tellern kommt und welche Beziehungskrise das Bifteki durchlebt, "bevor es bei uns in der Kühltruhe landet".

Vor der Kamera sind unter anderem Merlin Sandmeyer, Birgit Minichmayr, Jella Haase, Roland Düringer, Markus Schramm, Michael Ostrowski und Christoph Krutzler zu sehen. Ein Ausstrahlungstermin im ZDF ist bislang noch nicht bekannt - dafür könnte nun aber schon bald ein erster Preis winken. Das Serienfestival findet vom 23. bis 28. April in Cannes statt.

"Diese Serie ist ein völlig ungewöhnliches Projekt der Schöpfer Leni Gruber und Alex Reinberg und geht brillant über den bloßen Gag hinaus, um die Härte der Realität zu verdeutlichen", erklärte die künstlerische Leitung von Canneseries, wo "Sheep" mit seinen sechs 15-minütigen Folgen als eine von sechs Produktionen im "Short Form"-Wettbewerb ins Rennen geht. Im "Long Form"-Wettbewerb befindet sich hingegen keine Serie aus Deutschland, Gleiches gilt für den Bereich "Docuseries".