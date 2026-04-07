Walt Disney hat damit begonnen, die Sportmarke ESPN international auszurollen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll ESPN in Europa sowie in ausgewählten Märkten im Asien-Pazifik-Raum innerhalb von Disney+ verf+hgbar gemacht werden. Die Rede ist von insgesamt 53 Ländern und Territorien, sodass ESPN über Disney+ nun Sport-Fans in etwa 100 Märkten weltweit erreiche. Schon bisher war ESPN neben den USA auch in Lateinamerika, der Karibik, Australien und Neuseeland präsent.

"Sport und Live-Events sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Disney+-Angebots und wir freuen uns, auf dem Erfolg aufzubauen, den wir bereits bei Sportfans erzielt haben, während wir mehr von ESPN zu Disney+ Abonnenten in Europa und APAC bringen", sagte Alisa Bowen, President bei Disney+. "Dieser Start erweitert unser wachsendes Portfolio lokaler Sportrechte weltweit."

Tatsächlich hat Disney zuletzt verstärkt in Sportrechte investiert - so ist inzwischen auch in Deutschland die Women's Champions League bei Disney+ zu sehen, auch die sogenannte "March Madness" im US-College-Basketball wurde von dem Streamer übertragen. Durch den nun angekündigten Schritt wird die Marke ESPN durch eine eigene Kachel innerhalb der App auch in Deutschland präsenter. Allerdings verweist Disney+ darauf, dass das anfängliche Sport-Angebot "je nach Markt variieren" wird. Es soll jedoch "im Laufe des nächsten Jahres auf Tausende von Live-Events anwachsen". Abonnentinnen und Abonnenten sollen aber etwa Zugang zur ESPN-Dokumentationsreihe "30 for 30" oder "ESPN FC", das globale Fußballnachrichten- und Informationsprogramm von ESPN, erhalten.

Freddy Rolón, Head of Global Sports & Talent Office bei ESPN, sagte: "Diese Expansion markiert einen spannenden nächsten Schritt für ESPN und Disney+ in unserem Engagement für Sportfans. ESPN hat eine langjährige Tradition darin, Sportfans Inhalte von Weltklasse zu bieten und das anhaltende Wachstum auf Disney+ ermöglicht es uns, unsere Reichweite auszubauen und Fans überall einen größeren Zugang sowie engere Bindung zu bieten."