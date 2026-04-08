Die ersten zwei Ausgaben von "Kampf der RealityAllstars" sind an diesem Mittwoch bei RTL+ veröffentlicht worden, die lineare Ausstrahlung erfolgt ab dem 15. April bei RTLzwei. Pünktlich zum Start des Formats haben der Sender und TikTok nun eine Kooperation angekündigt. Erstmals arbeiten die beiden Unternehmen in der Form zusammen. Ziel sei es, die Premiere des Reality-Formats "plattformübergreifend zu inszenieren und neue Maßstäbe in der Verbindung von TV, Streaming und Social Media zu setzen".

Im Zentrum der Kooperation stehen zwei Kampagnenelemente: ein kuratierter TikTok Search Hub sowie ein Live-Event zur Premiere von "Kampf der RealityAllstars". Damit will man besonders junge Menschen erreichen. Der Search Hub ist ein von TikTok kuratierter Themenbereich innerhalb der Suche, der rund um den Start von "Kampf der RealityAllstars" ausgespielt wird. Nutzerinnen und Nutzer, die aktiv nach dem Format suchen, werden gezielt in eine gebündelte Content-Umgebung geführt, in der relevante Inhalte ausgespielt werden.

Durch den Hub will RTLzwei die Nutzerinnen und Nutzer auch zu RTL+ locken, wo sie dann ganze Folgen sehen können. Teil der Kampagne ist zudem ein TikTok Live-Event zur Premiere am heutigen 8. April. Die Creator Nino Gashi und Janni Kip begleiten den roten Teppich live, führen Interviews mit dem Cast und geben Einblicke hinter die Kulissen. Der Livestream wird parallel über die Accounts der Creator, dem Kanal von TikTok Live Deutschland sowie über die offiziellen TikTok-Kanäle von RTLzwei ausgespielt.

Julian Krietsch, Bereichsleiter Channel Strategy & Content Distribution bei RTLzwei, sagt: "Die Zusammenarbeit mit TikTok ist für RTLzwei ein wichtiger Schritt, um Entertainment-Inhalte plattformgerecht weiterzuentwickeln und neue Formen der Zielgruppen-Ansprache zu etablieren. Insbesondere im Bereich Reality-TV bietet TikTok als contentgetriebene Plattform ideale Voraussetzungen, um Reichweite, Relevanz und Engagement zu steigern."