Schlechte Nachrichten für die Fans der "Beatrice Egli Show": Die Musiksendung, die erstmals im April 2022 gesendet wurde und die der SWR mit dem Schweizer Fernsehen SRF und Kimmig Entertainment produzierte, wird nicht fortgesetzt. Das hat der zuständige SWR jetzt bekannt gegeben. Nach acht Ausgaben ist damit Schluss, das Finale war demnach schon im Dezember 2025 zu sehen. Damals lief die Show auch im Ersten. An der ersten sechs Ausgaben hatte sich einst auch noch der MDR beteiligt.

Nach Angaben des SWR ist es die Entscheidung der Gastgeberin gewesen, die Show nicht fortzuführen. So teilt der Sender mit, dass sich Egli neuen Projekten widmen wolle. Egli geht im Herbst auf Tour und hat wohl auch in der Zeit danach andere Pläne als die Schlagershow. Man respektiere die Entscheidung von Egli und danke ihr für ihr "großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit".

Zur Wahrheit gehört aber auch: Der SWR steht, wie alle anderen ARD-Anstalten auch, unter einem großen Spardruck. Im Zuge dessen hatte der Sender zuletzt diverse Formate nicht fortgeführt oder nur in einem geringeren Umfang beauftragt. Erst kürzlich wurde das nahende Aus von "Immer wieder sonntags" bekannt. Auch die Position der Zweiten Chefredakteurin wurde gestrichen, Studioflächen vor allem in Baden-Baden wurden abgebaut. Ab dem kommenden Jahr wird zudem die Zahl der Direktionen von acht auf sechs reduziert (DWDL.de berichtete). Das Aus der "Beatrice Egli Show" dürfte hier einen Beitrag leisten.

Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor Information, sagt: "Beatrice Egli hat mich nicht nur durch ihre vielen Talente als Gastgeberin beeindruckt, sondern auch durch die großartige Zusammenarbeit, die uns allen im SWR viel Spaß gemacht hat. Mit einem tollen gemeinsamen Spirit gelang es uns, 'Die Beatrice Egli Show', die zunächst fürs SWR Fernsehen gedacht war, sogar mehrfach ins Erste zu bringen, wo sie Millionen Menschen begeistert hat. Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute. Mein Dank gilt ihr und dem ganzen Team, das fantastische Shows auf die Beine gestellt hat, sowie Kimmig Entertainment, dem SRF und dem MDR für die exzellente Zusammenarbeit."

Und Egli selbst sagt zum Aus ihrer Show: "Ich blicke auf acht wunderbare 'Beatrice Egli Shows' zurück. Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: große Dankbarkeit. Gemeinsam mit einem wunderbaren Team haben wir etwas aufgebaut, das vielen Menschen Freude bereitet hat - und das bedeutet mir sehr viel. Ich danke dem Publikum für die Treue, ich danke dem gesamten Team für das, was wir gemeinsam geschaffen haben, und ich danke dem SWR für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren, die ich mit meinen Fans teilen möchte."