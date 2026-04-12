Die neue Staffel von "The Voice of Germany" wird ein neues Moderationsduo kommen. Thore Schölermann, der die Show jahrelang präsentiert hatte, verkündete zuletzt seinen Abschied. Für viele Fans war die Begründung wohl ziemlich überraschend: Der Moderator hatte zuletzt mehrere McDonald’s-Filialen übernommen - und will sich verstärkt auf seine Aufgaben an dieser Stelle kümmern (DWDL.de berichtete). Nun haben Sat.1 und ProSieben offenbar einen Nachfolger gefunden.

Wie die Boulevardzeitung "Bild" berichtet, soll Matthias Killing neuer Moderator von "The Voice" werden. Es wäre eine naheliegende Wahl: Vor allem das Sat.1-Publikum kennt Killing bereits bestens, er führt unter anderem durch das "Frühstücksfernsehen". Killing kommt aber auch regelmäßig bei Sport-Übertragungen im Rahmen von "ran" zum Einsatz, beispielsweise bei Motorsport, Fußball und Eishockey.

Die Sender haben die Personalie noch nicht bestätigt. Gegenüber der "Bild" teilte ein Sprecher von Sat.1 und ProSieben mit: "Das Leben ist voller Überraschungen – genauso wie ,The Voice of Germany‘. Welche Coaches 2026 auf den magischen roten Stühlen sitzen und welches Duo moderiert, werden Sat.1 und ProSieben rechtzeitig zum Start verkünden. Bis dahin freuen wir uns wie in jedem Jahr über jede Spekulation zur Besetzung – so wild sie auch sein mag." Bislang war Melissa Khalaj als Co-Moderatorin im Einsatz, auch sie hat diesen Job bereits seit vielen Jahren.

Unklar ist derweil noch, wie es mit den Coaches von "The Voice" weitergeht. Zuletzt wurde einmal komplett durchgetauscht, auf den roten Drehstühlen saßen 2025 Rea Garvey, Shirin David, Nico Santos sowie Michi Beck und Smudo. Die linearen TV-Quoten von "The Voice" gingen, wie bei vielen Formaten mit einer so langen Laufzeit, in den zurückliegenden Jahren spürbar zurück. Gleichwohl ist die Castingshow noch immer ein Erfolg für die Sender.