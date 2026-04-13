Bei der "FAZ" stehen Veränderungen unter den Herausgebern an: Gerald Braunberger, der der "FAZ"-Spitze seit 2019 angehört, verabschiedet sich Ende September in den Ruhestand - zumindest was die Führungsaufgaben anbelangt. Autor in der Wirtschaftsredaktion bleibt er weiterhin. An der Spitze der Wirtschaftsredaktion und der Sportredaktion folgt ihm Carsten Knop nach, der zudem auch für die Rhein-Main-Zeitung und die Online-Redaktion zuständig bleibt. Knop ist ohnehin auch schon einer der Herausgeber der "FAZ".

Den in diesem Gremium frei gewordenen Platz übernimmt zum 1. Januar 2027 dann Helene Bubrowski. Sie war von 2013 bis 2023 zunächst Politikredakteurin, dann Hauptstadtkorrespondentin der "FAZ", ehe sie 2024 zu Table.Briefings wechselte, wo sie seit 2025 Ko-Chefredakteurin ist. Nun kehrt sie also zur "FAZ" zurück und wird zusammen mit Berthold Kohler die Politische Redaktion führen, die damit wieder wie bis 2014 eine Doppelspitze bekommt. Zudem teilt sie sich mit Knop die Leitung der Online-Redaktion teilen.

Der Vorsitzende des Herausgebergremiums, Berthold Kohler, sagte zur Berufung Bubrowskis: "Wir freuen uns sehr, dass Helene Bubrowski in unser Haus zurückkehrt. Sie ist eine herausragende Journalistin, die als erste Herausgeberin in der Geschichte der Zeitung dazu beitragen wird, die F.A.Z. in eine gute Zukunft zu führen."