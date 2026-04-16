Über ein Jahr ist seit der Ausstrahlung der Doku-Serie "The Wagner Brothers: Zwei Brüder, ein Traum" vergangen. Die vierteilige Produktion von Flare Film sorgte nicht nur für große Aufmerksamkeit im ZDF, sondern erhielt auch eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis. Nun soll das Format über die in der amerikanischen NBA spielenden deutschen Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner weitergehen.

Die geplante Fortsetzung geht aus einer Fördermeldung hervor, die das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) jetzt veröffentlicht hat. Demnach erhält die zweite Staffel von "The Wagner Brothers" eine Produktionsförderung in Höhe von 250.000 Euro. Details zur Fortsetzung und dem Ausstrahlungstermin sind bislang noch nicht bekannt.

Insgesamt vergibt das New-Media-Fördergremium des Medienboards in seiner zweiten Sitzung des Jahres übrigens rund 1,6 Millionen Euro an 15 Games und XR-Projekte sowie serielle Formate. Zu den seriellen Formaten gehört neben der Fortsetzung von "The Wagner Brothers" auch eine weitere Sport-Doku: So erhält das geplante Projekt "André Schürrle - Im Schatten des Flutlichts", hinter dem die Produktionsfirma beetz brothers steht, eine Produktionförderung von 130.000 Euro. Auch dieses Format, das den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler und heutigen Extremsportler begleitet, ist für das ZDF-Streamingportal geplant.

Gefördert wird zudem ein Vertical Drama: Dabei handelt es sich um "Hermann Josef" aus Serienkosmos "Haus Kummerveldt" der Grimme-Preisträger von Goldstoff Filme - hierfür stellt das Medienboard 75.000 Euro bereit.