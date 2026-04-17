Die Reduzierung von acht auf sechs Direktionen hatte der SWR bereits vor einigen Wochen in die Wege geleitet. Nun steht fest, dass Ulla Fiebig, bisher Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz, die Leitung der neuen Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz (PDW) übernehmen wird. Thomas Dauser, bislang Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation, übernimmt zugleich die neue Direktion Organisation, Administration und Audience (DOAA). Der Verwaltungrat hat den Personalien, für die der Rundfunkrat bereits Ende März grünes Licht gab, jetzt zugestimmt.

Die neuen Direktionen sollen zum 1. Januar 2027 ihre Arbeit aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt werden - entsprechend den Vorgaben des überarbeiteten SWR-Staatsvertrags - große Teile der bisherigen Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz in der neuen Direktion PDW weitergeführt. In der neuen DOAA-Direktion sollen zum gleichen Zeitpunkt die bisherige Verwaltungsdirektion sowie weite Teile der schon bislang von Thomas Dauser geführten Direktion zusammengeführt werden. "Ulla Fiebig und Thomas Dauser stehen für journalistische Qualität und digitale Transformation - zwei Schlüsselkompetenzen, um allen Menschen im Südwesten künftig eine verlässliche Medien-Heimat zu geben. Ich bin stolz und glücklich, die beiden im Team zu haben", sagte SWR-Intendant Kai Gniffke.

Bislang leistete sich der SWR folgende Direktionen:

Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz

Landessenderdirektion Baden-Württemberg

Juristische Direktion

Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Verwaltungsdirektion

Direktion Technik und Produktion

Programmdirektion Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung

Programmdirektion Kultur, Wissen, Junge Formate

Ab 2027 gibt es diese sechs Direktionen:

Programmdirektion Kultur, Junge Angebote und Portfolio-Management

Programmdirektion Information, Unterhaltung und Baden-Württemberg

Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz

Juristische Direktion

Direktion Technik und Produktion

Direktion Organisation, Administration und Audience

Auch künftig sind alle Standorte abgedeckt: Die Programmdirektion Information, Unterhaltung und Baden-Württemberg ist logischerweise in Stuttgart angesiedelt, die für Programmdirektion Wissen, Gesellschaft und Rheinland-Pfalz in Mainz. In Baden-Baden sitzt die dritte Programmdirektion für Kultur, Junge Angebote und Portfolio-Management. Im Zuge des Umbaus kommt es auch zu personellen Veränderungen auf Direktionsebene. Sowohl Stefanie Schneider - bisher Landessenderdirektorin Baden-Württemberg - als auch Verwaltungdirektor Jan Büttner scheiden, voraussichtlich zum Ende dieses Jahres, aus dem Unternehmen aus.

Ulla Fiebig erklärte, dass das Portfolio ihrer neu geordneten Programmdirektion "genau in diese Zeit" passe. "Es vereint die Nähe und Verbundenheit zu den Menschen mit vielschichtigen Informationsangeboten und gesellschaftlich relevantem Engagement." Und Thomas Dauser sagte: "Der SWR steht für eine weitsichtige Personal- und Finanzstrategie. Die schlagkräftige Administration hat Investitionen in Innovation und digitale Transformation erst ermöglicht. In der neuen Direktion werden wir alle Erfahrungen und neue Ideen vereinen, um den SWR noch digitaler, effizienter und erfolgreicher zu machen - ganz im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer. Die Grundsteine dafür sind gelegt, auch dank der unermüdlichen Arbeit meines Vorgängers Jan Büttner."