Mehr hat sich ProSieben vom diesmal später im Herbst/Winter gezeigten "Wer stiehlt mir die Show?" wohl nicht erwarten können. Die sechs nun zurückliegenden Folgen liefen allesamt blendend. Im Schnitt schauten 21,7 Prozent der klassisch Umworbenen die Episoden linear – eingerechnet sind hier nur die jeweils vorläufigen Zahlen. Über zeitversetzte Nutzung legt die Florida-Produktion immer nochmals deutlich zu. Auch am Sonntag gab es bei den Jüngeren kein Vorbeikommen am primetimefüllenden Format, das sogar mehr junges Publikum hatte als ein Fußballspiel des FC Bayern München.

1,48 Millionen Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren sahen "Wer stiehlt Hazel Brugger die Show?" –zugleich wurde die beste Quote dieser Herbst/Winter-Staffel gemessen, nämlich 23,7 Prozent. Zudem sicherte sich Brugger mit im Schnitt 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch die beste Reichweite seit Januar 2022. Wenig verwunderlich also, dass ProSieben den Sonntag mit im Schnitt 11,3 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen als klarer Sieger für sich entschied. Sat.1 landete mit 7,9 Prozent auf dem zweiten Rang, RTL wurde mit nur 6,5 Prozent deutlich abgehängt. Vox kam auf 6,7 Prozent.



Eine dort gezeigte Weihnachts-Edition von "Kicteh Impossible" zog sich angesichts äußerst starker Konkurrenz mit sieben Prozent Zielgruppen-Marktanteil achtbar aus der Affäre. Rund 930.000 Personen schauten im Schnitt zu. 7,3 und 6,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen hatten zuvor die Formate "Die Autodoktoren" und "Die Beet-Brüder" geholt. Solide verlief der Abend auch für Kabel Eins, wo ab 20:15 Uhr "Willkommen bei den Reimanns" unterwegs war. 4,3 Prozent in der Zielgruppe wurden hier gemessen. Die ermittelte Reichweite belief sich auf 0,9 Millionen.

Auf keinen grünen Zweig kam RTLzwei trotz der Ausstrahlung von "Weihnachten bei den Campbells", denn mehr als magere 2,7 Prozent waren zur besten Sendezeit nicht drin. 0,56 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Immerhin hatte RTLzwei die Nase noch vor RTL Super, wo "Viel Lärm um Weihnachten" ab 20:15 Uhr 2,1 Prozent Marktanteil erreichte. "Bridget Jones" brachte ZDFneo bei den Jüngeren 1,6 Prozent ein. Den 20:15-Uhr-Film wollten insgesamt 0,29 Millionen Personen sehen.







