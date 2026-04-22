Alte Welt trifft neue Welt: Das MDR Fernsehen startet ein neues TV-Magazin, das dem - linearen - Publikum Programmtipps aus der Streaming-Welt der ARD-Mediathek gibt. Der Titel der neuen Sendung knüpft dabei an eine frühere Fernsehtradition an: "Die Programmansager".

Als solche fungieren die Moderatoren Peter Heller und Stefan Bernschein, die sich erstmals schon an diesem Freitag melden, um die Brücke vom linearen Fernsehen ins Streaming zu schlagen. Sie stellen aktuelle Dokumentationen, Serien und Shows vor, geben Einblicke hinter die Kulissen von Produktionen. Gleichzeitig soll auch gezeigt werden, wie die Mediathek eigentlich funktioniert. "Schritt für Schritt zeigen die Moderatoren, wie Zuschauerinnen und Zuschauer Dokumentationen und Filme finden oder auch verborgene Archivschätze entdecken können", heißt es in der Beschreibung des Formats.

Wer "Die Programmansager" sehen will, muss allerdings lange wach bleiben: Die erste Ausgabe ist ab Mitternacht zu sehen und damit im Anschluss an die quotenstarke MDR-Talkshow "Riverboat".