Banijay Productions hat unter dem Titel "Malle Megastar 2026" eine neue Castingshow angekündigt, die ohne klassischen Auftraggeber auskommt. In dem Format, das plattformübergreifend ausgespielt werden soll, begibt man sich zusammen mit Entertainer und Partyschlager-Sänger Marc Eggers auf die Suche nach dem nächsten Ballermann-Star. Man setze dabei "konsequent auf die Verbindung von Social Media, Creator und Live-Entertainment", heißt es von Banijay.

Im Zentrum des Formats steht ein mehrstufiger Wettbewerb: Über die "Malle Megastar"-Plattform können sich Interessierte bewerben, aus denen eine Vorauswahl getroffen wird. Die besten 50 Kandidatinnen und Kandidaten treten anschließend in mehreren Castingshows vor einer Jury in Köln auf, bevor das Format in einer Live-Show im Megapark auf Mallorca gipfelt. Dort soll die Community in Echtzeit darüber entscheiden, wer "Malle Megastar 2026" wird.

Marc Eggers fungiert einerseits als Moderator und ist darüber hinaus auch Teil der Jury. Bewertet werden die Kandidatinnen und Kandidaten zudem auch noch von Partyschlager-Sängerin Mia Julia und Shootingstar Rumbombe. Als Experte aus der Produzenten- und Veranstaltungs-Szene wird Unternehmer und Musikmanager Markus Krampe Teil der Jury. Krampe organisiert aktuell auch das Comeback des ehemaligen "DSDS"-Gewinners Mark Medlock.

© Banijay Germany Die Jury von "Malle Megastar 2026" (von links): Mia Julia, Rumbombe, Marc Eggers und Markus Krampe

Die Ausstrahlung der Shows soll unter anderem über Twitch, YouTube, Instagram, TikTok und Facebook erfolgen. Dabei will man auch von der schon vorhandenen Reichweite von Marc Eggers & Co. profitieren. Das Casting startet ab sofort, die Live-Show ist für den Spätsommer geplant. Partywütige Werbepartner, die das Format unterstützen, hat Banijay ebenfalls schon an Bord. So begleiten Asbach Uralt und PITÚ "Malle Megastar 2026" als Hauptmedienpartner, der Megapark auf Mallorca fungiert zudem als Eventpartner.





"Mit 'Malle Megastar' entwickeln wir ein plattformübergreifendes Format, das wir gemeinsam mit der Community denken. Mit dem klaren Ziel, daraus eine eigenständige Marke zu formen."

Arno Schneppenheim, Managing Director Banijay Productions



Marc Eggers sagt zum neuen Format: "Mallorca ist für mich wie ein zweites Zuhause und die Bühne im Megapark ist für viele Künstler ein absoluter Traum. Wir wollen neuen Talenten genau diese Chance geben. Ich freue mich riesig darauf, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam mit der Community den nächsten Schlagerstar zu entdecken."

Und Arno Schneppenheim, Managing Director Banijay Productions, ergänzt: "Mallorca elektrisiert jedes Jahr Millionen von Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsklassen. Dabei hat sich die Playa de Palma in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Bühnen für neue Partyschlager-Stars entwickelt. Mit ‚Malle Megastar‘ greifen wir diese Dynamik auf und entwickeln ein plattformübergreifendes Format, das wir gemeinsam mit der Community denken. Mit dem klaren Ziel, daraus eine eigenständige Marke zu formen." Eine eigenständige Marke, die im besten Fall langfristig hält.