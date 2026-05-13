Das ZDF hat für den 22. Mai eine Spezial-Ausgabe vom "ZDF Magazin Royale" angekündigt. Auf dem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend um 23 Uhr steht dann das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld im Mittelpunkt. Anlass ist das zehnte Jubiläum des Orchesters, das schon im "Neo Magazin Royale" für die musikalische Untermalung sorgte. Online steht das Special bereits ab 20 Uhr zum Abruf bereit.

In insgesamt 283 Sendungen von "Neo Magazin Royale" und "ZDF Magazin Royale" ist das RTO Ehrenfeld um Lorenz Rhode bislang schon im Einsatz gewesen. Insgesamt besteht das RTO aus 15 Mitgliedern. Zum von Jan Böhmermann moderierten Jubiläum haben sich Gäste wie Kitschkrieg, Giant Rooks, Clueso und Jolle angekündigt.

"Das 'Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld' ist der beste, coolste und bekannteste Klangkörper im deutschen Fernsehen. Ich bin wahnsinnig stolz, gemeinsam mit diesen tollen Musiker*innen und ihrem Orchester jede Woche auf einer Bühne stehen zu dürfen!", sagt Jan Böhmermann. Und Bandleader Lorenz Rhode ergänzt: "Seit zehn Jahren haben wir jetzt diese unglaubliche Spielwiese, wo wir 'music of the future, and music of the past' so umsetzen können, wie wir es schön finden. Zusammen mit Weltstars oder nur unter uns 15. Ein großes Abenteuer!"

Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld hat seit seiner Gründung unter anderem schon zusammen mit Lizzo, Danger Dan & Igor Levit, Deichkind, Zartmann, Kraftklub, Paula Hartmann, Domiziana & Ski Aggu, Herbert Grönemeyer, Lola Young, Nemo, Isabell Varell, Nina Chuba, Mark Forster, Stromae und vielen mehr performt. Zusammen mit Böhmermann ist das RTO Ehrenfeld in den vergangenen Jahren auch immer mal auf Tour gewesen.