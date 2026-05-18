Der ehemalige RBB-Chefredakteur David Biesinger bekommt eine neue Aufgabe innerhalb der ARD. Wie die ARD gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte, soll Biesinger die Leitung des sogenannten "Business Continuity Managements" (BCM) übernehmen, das aufgebaut werden soll, um in Krisenfällen handlungsfähig zu bleiben.

Das BCM war zunächst im RBB geschaffen worden, Ende April stimmten die Intendantinnen und Intendanten schließlich dem Aufbau entsprechender Strukturen innerhalb der gesamten ARD zu. Nicht zuletzt der Stromausfall in Berlin Anfang des Jahres habe gezeigt, wie dringend diese Aufgabe sei, erklärte die ARD. Für zunächst zwei Jahre werde der RBB die Finanzierung des Business Continuity Managements übernehmen.

In seiner neuen Funktion soll David Biesinger "mit allen relevanten Stellen innerhalb der ARD sowie auf Bundes- und Landesebene" zusammenarbeiten. Biesinger war bis März 2025 Chefredakteur des RBB, trat aber als Reaktion auf die fehlerschafte Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar zurück.