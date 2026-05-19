Im Umfeld der gerade gestarteten ANGA COM hat die WDR Mediagroup am Dienstag auf ihr Kölner Roof Top geladen - es ist einer der letzten Auftritte von Michael Loeb in seiner Funktion als Geschäftsführer. Nach mehr als 25 Jahren wird Loeb das Unternehmen bekanntlich Ende Juli verlassen, ehe fortan Frank Nielebrock und Tobias Lammert die Doppelspitze bilden werden.

Doch schon jetzt ist klar, dass die WDR Mediagroup mit ihrer kommerziellen Streaming-Tochter ARD Plus den eingeschlagenen FAST-Weg fortsetzen wird. Zusammen mit High View bringt ARD Plus noch in diesem Monat den dritten FAST-Channel an den Start. Dieser ergänzt das bestehende Angebot aus ARD Plus Lindenstraße und ARD Plus Krimi. Konkret hört der neue Sender auf den Namen ARD Plus Zoo und soll ab dem 28. Mai zunächst über Samsung TV Plus verbreitet werden.

Der Kanal soll bekannte Zoo-Dokusoaps und Tier-Formate bündeln, darunter den Klassiker "Elefant, Tiger & Co." sowie diverse Ableger wie "Pinguin, Löwe & Co." und "Eisbär, Affe & Co.". Die Sendungen waren über eine längere Zeit im ARD-Nachmittagsprogramm beheimatet, sodass eine entsprechend große Folgenzahl vorliegt, die sich für eine Ausstrahlung in FAST-Format eignet. Ergänzt werden soll das Programm durch "Sendungen rund um Tierschutz, Tierpflege und das Zusammenleben von Mensch und Tier", wie es heißt. Geplant ist nach Angaben der WDR Mediagroup eine kontinuierliche Aktualisierung des Programms mit thematischen Schwerpunkten und gebündelten Episoden.

© WDR Mediagroup Ingo Vandré

Das Angebot von Samsung TV Plus ist damit demnächst um eine programmliche Facette reicher. "Da unsere Zuschauer kuratierte, genrebezogene Kanäle nach wie vor sehr schätzen, sind die legendären Zoodokumentationen der ARD eine überzeugende Ergänzung unseres wachsenden Unterhaltungsangebots", so Benedikt Fey, Country Lead DACH & BNX bei Samsung TV Plus. "ARD Plus Zoo vereint bewährtes Storytelling, familienfreundliche Programme und hochwertige lokale Inhalte – genau die Art von Seherlebnis, die Samsung TV Plus seinem Publikum bieten möchte."

Perspektivisch ist allerdings geplant, den neuen FAST-Channel, so wie schon die Lindenstraßen- und Krimi-Kanäle von ARD Plus, auch über weitere Plattformen zu verbreiten. Darüber hinaus arbeitet ARD Plus bereits an weiteren FAST-Channels.