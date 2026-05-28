Als die neue "Stefan Raab Show" bei RTL im September des vergangenen Jahres gestartet ist, war das Interesse vergleichsweise hoch. In einer der ersten Ausgaben präsentierte der Entertainer auch einen Penis-Akrobaten, dieser ist unter dem Titel "The Puppetry of Penis" schon seit langer Zeit auf kurioser Mission auf der ganzen Welt unterwegs. Auch bei Raab verbog er seine Geschlechtsteile, um daraus Figuren zu formen. Und das übrigens nicht zum ersten Mal: Vor vielen Jahren besuchte der Mann Raab schon einmal bei "TV Total".

Kurz danach kündigte die Niedersächsische Landesmedienanstalt an, den Fall zu prüfen. Zuvor waren mehrere Beschwerden bei der Behörde eingegangen, bei RTL war das alles um 20:15 Uhr zu sehen. "Im Rahmen ihrer Bewertung wird die NLM insbesondere zu prüfen haben, ob der Auftritt über eine Geschmacklosigkeit hinaus auch entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte enthält", hieß es damals (DWDL.de berichtete).

Nun steht fest: Konsequenzen wird der Auftritt des Penis-Akrobaten nicht haben, weder für Raab noch für RTL. Die Jugendschützer haben das Verfahren eingestellt, das teilte die NLM auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Die Behörde verwies gegenüber der KNA auf die gesetzlich verbrieften "eingeräumten Grenzen des Beurteilungsspielraums" der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen.

Bei der Überprüfung des Sachverhalts ging es nur um die lineare Ausstrahlung des Gezeigten bei RTL. RTL+, wo die Sendung ebenfalls zu sehen war, hat pauschal eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Im linearen Programm müssen Inhalte, die um 20:15 Uhr gezeigt werden, jedoch auch für Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter von 12 Jahren angemessen sein.

Der "Stefan Raab Show" hat der kurzzeitige Aufmerksamkeitsschub übrigens nicht geholfen: Nach einem guten Start fielen die Quoten schnell ab. Ein zwischenzeitliches Quoten-Hoch durch das Dschungelcamp konnte die linearen Quoten ebenfalls nicht nachhaltig befeuern, seit Februar dieses Jahres ist das Format nicht mehr zur besten Sendezeit zu sehen, sondern nur noch donnerstags am späten Abend. Hinzu kommt wöchentlich eine Ausgabe, die nur bei RTL+ gezeigt wird.