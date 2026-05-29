Zu ihrer am 10. Juni startenden Stadion-Tour hatte Helene Fischer in den vergangenen Wochen über die eigenen Social Media-Kanäle bereits für diesen Freitag einen neuen Song angekündigt. Zur Veröffentlichung lüftet der TV-Chef der Telekom, Arnim Butzen, noch ein Geheimnis: „Heute Nacht“ wird WM-Song von Magenta TV und sich als „musikalisches Leitmotiv“ durch die gesamte WM-Berichterstattung der Deutschen Telekom ziehen – von Trailern über Highlight-Clips bis hin zu Live-Übertragungen.

„Wir wollen mehr als nur Spiele zeigen – wir inszenieren die WM als ganzheitliches Erlebnis mit vielen positiven Momenten und hochklassigem Sport“, sagt Butzen. Und weiter: „Helene Fischer steht für Energie, Emotion und absolute Strahlkraft. Genau das bringen wir mit MagentaTV zur WM 2026 zusammen. Gemeinsam schaffen wir eine Hymne für einen unvergesslichen Fußballsommer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und alle Fußball-Freunde da draußen.“

Und Helene Fischer kommentiert: „Die WM ist das größte Fest des Fußballs – und Musik gehört einfach dazu. Ich freue mich riesig, dass mein neuer Song ‚Heute Nacht‘ – der erste Vorbote meines kommenden Studioalbums – gemeinsam mit MagentaTV zum musikalischen Begleiter dieses besonderen Fußballsommers wird. Musik verbindet Menschen, schafft Emotionen und sorgt für positive Stimmung – genau das wünschen wir uns für die WM 2026.“

Bemerkenswert ist die passende Doppeldeutigkeit des Songs: Einerseits lesen bzw. hören sich die schon im Vorfeld der Veröffentlichung bekannten Textzeilen für Fans von Fischer wie die Hymne auf eine besondere Nacht der Party oder Romantik. Aber das ist eben nicht die einzige Deutung des Songs, der auch erstaunlich gut passt zu einer Fußball-Weltmeisterschaft die aufgrund der Zeitverschiebung zu Nordamerika weitegehend in der Nacht stattfinden wird.

„Heute Nacht können wir unsterblich sein. Wir bleiben wach, Herzen schlagen und wir leben frei, liegen uns in den Armen, der Kopf stellt keine Fragen. Träume, die wir haben, lassen uns nicht schlafen, denn heute Nacht, heute Nacht soll unvergesslich sein“, singt Helene Fischer. Sie reiht sich ein in die Riege von Wincent Weiss, dessen Song „Kurz für immer“ beim ZDF als WM-Song zum Einsatz kommt. Auf welchen Song die ARD zurückgreift, ist noch nicht bekannt. Der offizielle WM-Song der FIFA, „Dai Dai“, kommt von Shakira und dem nigerianischen Sänger Burna Boy.